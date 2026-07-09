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ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना होगा आसान, अगले महीने शुरू होगी नई लिंक रोड,परी चौक के भीषण जाम से मिलेगी मुक्ति

Greater Noida New Link road: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों कामकाजी लोगों और छात्रों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. प्राधिकरण अगले महीने एलजी चौक से नॉलेज पार्क-3 और शारदा रोटरी होते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक एक नई सड़क कनेक्टिविटी शुरू करने जा रहा है. इस नई कनेक्टिविटी से सीधे तौर पर 5 लाख से अधिक लोगों को रोजाना फायदा पहुंचेगा और उनका कीमती समय बचेगा.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 09, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:41 PM IST
ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना होगा आसान, अगले महीने शुरू होगी नई लिंक रोड,परी चौक के भीषण जाम से मिलेगी मुक्ति
Image Credit: noida newsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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