/ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना होगा आसान, अगले महीने शुरू होगी नई लिंक रोड,परी चौक के भीषण जाम से मिलेगी मुक्ति

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Greater Noida New Link road: ग्रेटर नोएडा और नोएडा-Delhi के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है. अगले महीने एलजी चौक से नॉलेज पार्क-3 और शारदा रोटरी होते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक नई सड़क कनेक्टिविटी शुरू होने की उम्मीद है. करीब 25 करोड़ रुपये की इस परियोजना से लगभग 5 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.
अंतिम चरण में है निर्माण कार्य
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा जमीन विवाद की वजह से रुका हुआ था। अब विवाद सुलझने के बाद निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगले एक महीने में सड़क को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा.
30 से ज्यादा सेक्टर और कई गांव होंगे कनेक्ट
नई सड़क बनने के बाद ग्रेटर नोएडा के 30 से अधिक सेक्टर और करीब एक दर्जन गांव सीधे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे. इसका लाभ विशेष रूप से नोएडा के सेक्टर-151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160 और 162 के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा के गामा, बीटा, सूरजपुर, इकोटेक-2, इकोटेक-3, साइट-बी, साइट-सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, दादरी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा
इसका फायदा नोएडा के सेक्टर 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160 और 162 के लोगों को मिलेगा। वहीं ग्रेटर नोएडा के गामा, बीटा, सूरजपुर, इकोटेक-2, इकोटेक-3, साइट-बी, साइट-सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, दादरी और आसपास के क्षेत्रों के निवासी भी लाभान्वित होंगे.
20 मिनट तक बचेगा समय
अभी एक्सप्रेसवे से एलजी चौक, सूरजपुर, गामा और बीटा पहुंचने के लिए लोगों को परीचौक होकर करीब 16 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है. नई सड़क शुरू होने के बाद वाहन चालक एक्सप्रेसवे से सीधे एलजी चौक सिर्फ 7 से 8 मिनट में पहुंच सकेंगे. इससे सफर में करीब 20 मिनट की बचत होगी और ईंधन भी कम खर्च होगा.
परीचौक के जाम से मिलेगी राहत
परीचौक ग्रेटर नोएडा का सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है, जहां अक्सर लंबा जाम लग जाता है. नई सड़क शुरू होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी.
अंडरपास से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी
परियोजना के तहत सेक्टर-146 और सेक्टर-147 लिंक रोड को 45 मीटर रोड के जरिए जोड़ते हुए सेक्टर-146 में लगभग 800 मीटर लंबा अंडरपास तैयार किया जा रहा है. इसके माध्यम से व्हीकल सीधे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आ-जा सकेंगे.
बड़े आयोजनों में भी मिलेगा फायदा
नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) के दौरान हर दिन हजारों वाहन यहां पहुंचते हैं, जिससे ट्रैफिक बढ़ जाता है. नई सड़क शुरू होने के बाद एक्सप्रेसवे के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, जिससे बड़े आयोजनों के दौरान ट्रैफिक का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी.
5 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ
अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के शुरू होने से करीब 5 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक हो जाएगा.
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