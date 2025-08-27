Noida Nikki Murder Case: निक्की भाटी से जुड़ा एक और खुलासा, अंतिम संस्कार में एक साथ दिखा दोनों परिवार, सामने आया अजब-गजब ट्विस्ट

Noida Nikki Murder Case: हर दिन निक्की हत्याकांड में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच निक्की भाटी हत्याकांड का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वायरल वीडियो निक्की भाटी के अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है. जिसमें विपिन के पिता और बेटे के साथ दोनों परिवार शामिल दिखे.

अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि निक्की की चिता को उसके ससुर ने मुखाग्नि दी. पुलिस की जांच में इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है. हालांकि, अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या के बाद दोनों परिवार एक साथ क्यों थे? जैसे ही यह वीडियो सामने आया तो निक्की की बहन कंचन भाटी के बयान पर सवाल उठने लगे. दरअसल, कंचन भाटी ने कहा था कि निक्की भाटी में आग लगाने के बाद परिवार घर से भाग गया था. बाद में निक्की को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

निक्की की बहन पर उठे सवाल

कंचन के इसी बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने निक्की के पति विपिन, जेठ, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से निक्की झुलस गई थी. फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी मौत हो गई. इसके बाद 22 अगस्त को गांव के ही श्मशान घाट पर निक्की का अंतिम संस्कार किया गया. उसकी चिता को ससुर ने मुखाग्नि दी थी.

निक्की की भाभी ने लगाए आरोप

उधर, निक्की की भाभी ने मीनाक्षी ने अपने ससुराल वालों पर संगीन आरोप लगा दिए हैं. 2016 में मीनाक्षी की शादी निक्की के बड़े भाई रोहित पायला से हुई थी. फिलहाल, मीनाक्षी अपने मायके में रह रही हैं. उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह निक्की के भाई रोहित पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि वह शादी के बाद सिर्फ नौ महीने ही ससुराल में रही. उसके पिता ने दहेज में कार, सोना जैसी चीजें दी थी. इसके बाद भी और दहेज मांगने लगे. मारपीट में कंचन और निक्की भी शामिल थीं.

