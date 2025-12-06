Advertisement
Greater Noida News: छठी बार मां बनेंगी सीमा हैदर! यूट्यूब पर खुद दी गुड न्यूज, इंटरनेट पर बधाइयों की आई बाढ़

Seema Haider Pregnant News: पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर छठी बार मां बनने वाली हैं. इसी साल 18 मार्च को उन्होंने अपने पांचवे बच्चे को जन्म दिया था. अब एक बार फिर सीमा ने सोशल मीडिया के जरिये गुड न्यूज शेयर किया है. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:07 PM IST
Greater Noida News

Seema Haider Pregnant News: 'पाकिस्तानी भाभी' सीमा हैदर एक बार फिर प्रेगनेंट हैं. 18 मार्च को ही उन्होंने सचिन मीणा की बेटी को जन्म दिया था. यह उनका पांचवां बच्चा था. जबकि वह अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा आईं थी. उस वक्त सचिन और सीमा की लव स्टोरी खूब सुर्खियों में थी.

सीमा हैदर फिर हैं प्रेग्नेंट
अब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के जरिये छठे बच्‍चे को लेकर इशारा किया है. वीडियो में सीमा ने कहा है कि आजकल सचिन उनको भारी वजन नहीं उठाने दे रहे हैं. पहले के एक वीडियो में सीएम हैदर ने बड़ी बेटी ने उनके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अब से हम छह भाई-बहन है. जिसपर सीमा हंसते हुए बेटी का मुंह बंद कर दिया. 

शुभकामनाओं की आई बाढ़
सीमा और सचिन ने अपनी बेटी का नाम भारती रखा है. बेटी के जन्म से पहले उन्होंने अपने घर पर गोदभराई की रस्‍म रखी थी. इस मौके पर सेलिब्रेशन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. जब अब छठे बच्चे के आने की खबर साझा की है, तो सोशल मीडिया पर लोग दोनों को जमकर शुभकामनाएं दे रहे हैं.

गुलाम और सीमा के बीच वार-पलटवार 
आपको बता दें, सीमा हैदर की पबजी खेलते वक्त सचिन मीणा से मोबाइल के जरिये मुलाकात हुई थी. जिसके चलते वह पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से चार बच्चे को लेकर भारत आ गईं थीं. मई 2023 से ही सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में रह रही हैं. वहीं, गुलाम हैदर अपने चारों बच्‍चों को वापस पाकिस्‍तान भेजने की मांग करता रहता है. कई महीनों तक गुलाम हैदर और सीमा के बीच वार और पलटवार चला था.

यह भी पढ़ें: Mau News: थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था 'उस्ताद', शादी समारोह के वीडियो से बवाल, मऊ में पकड़ी गई गंदी हरकत तो फिर...

Seema Haider Pregnant News
