Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3078783
Zee UP-UttarakhandNoida

मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए पापा..... ग्रेटर नोएडा साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज आखिरी सांस तक जिंदगी की मांगता रहा भीख

Greater Noida: सेक्टर-150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम के सेक्टर-54 स्थित डनहमबी इंडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. शुक्रवार को उनकी कार गहरे गड्ढे में जा गिरी थी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए पापा..... ग्रेटर नोएडा साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज आखिरी सांस तक जिंदगी की मांगता रहा भीख

Greater Noida Software Engineer died: ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर-150 एटीएस ली ग्रैंडियोस के समीप टी प्वाइंट के पास 16 जनवरी की शाम तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होने के बाद गहरे नाले की दीवार तोड़ते हुए पानी से भरे निर्माणधीन बेसमेंट में जा गिरी. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक को बाहर निकाल कर अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के रूप में हुई. 

आंखों के सामने अपने लाल को खो दिए राजकुमार 
अपनी आंखों के सामने बेटे को मरता देखने वाले मृतक युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने नॉलेज पार्क कोतवाली में घटना स्थल के पास बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर नहीं होने पर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. पुलिस ने MJ WISHTOWN PLANNER LIMITED और LOTUS GREEN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. अब पिता राजकुमार का वीडियो सामने आया है. जिसमें वह मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि मैं चारों तरफ घूम रहा था और कह रहा था कि अगर कोई स्वीमिंग जानता हो तो मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन काई तैयार नहीं हुआ. 

युवराज बार बार बचाने की लगाती रहा गुहार 
राजकुमार ने कहा कि वहां मौजूद एथारिटी के कर्मचारियों के पास रस्सी के अलावा कुछ नहीं था. जो रस्सी नीचे फेंक रहे थे वह वहां पहुंच नहीं पा रही थी. वहीं, बेटा बार बार कह रहा था बहुत नीचे जा रही है कार अब भी बचा लीजिए. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम आई, उन्होंने कहा कि यह प्लेन नहीं है हमें स्लोप चाहिए, इसके बाद जेसीबी को बुलाया गया. राजकुमार ने कहा कि अगर समय से बोट आ जाती तो बेटे की जान बच जाती. बेटा 2 घंटे तक जान बचाने की गुहार लगाता रहा. राजकुमार ने मांग की है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

गुरुवार की कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर थे युवराज 
बता दें कि सेक्टर-150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम के सेक्टर-54 स्थित डनहमबी इंडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. उनके पिता राजकुमार मेहता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से निदेशक के पद से सेवानिवृत हैं. उनकी पत्नी की कुछ साल पहले बीमारी के कारण मौत हो चुकी है. बड़ी बेटी यूनाइटेड किंगडम (यूके) में रहती है. बेटा युवराज  वर्क फ्रॉम होम के साथ बीच-बीच में गुरुग्राम स्थित कंपनी जाता था. शुक्रवार रात वह गुरुग्राम स्थिति कंपनी से अपने ग्रैंड विटारा कार से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था. तभी ये हादसा हो गया. 

जांच पूरी होने के बाद होगी कार्रवाई 
नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) सतीश पाल ने कहा कि कल नोएडा के सेक्टर 150 में घटी दुखद घटना के संबंध में नोएडा प्राधिकरण जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी. जांच से पता चलेगा कि जमीन किसकी थी, किसे आवंटित की गई थी और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी. वह सड़क अभी पूरी तरह से विकसित सेक्टर नहीं है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी."

यह भी पढ़ें : 'मैं मरना नहीं चाहता...' दो घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा 'युवराज', कोहरे और सिस्टम की लापरवाही ने छीन ली इंजीनियर की जिंदगी!

TAGS

Software Engineer car accident Yuvraj

Trending news

Software Engineer car accident Yuvraj
मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए पापा..... साफ्टवेयर इंजीनियर जिंदगी की मांगता रहा भीख
Lucknow news
2 लाख लोगों के खाते में आए 1-1 लाख रुपये, CM योगी ने मौनी अमावस्या पर दी बड़ी सौगात
Pilibhit news
शारदा नदी में गड्ढा बना काल, पीलीभीत में दो मासूम समेत एक युवक की डूबने से मौत
Bareilly News
नोएड़ा-कानपुर की तरह होगी यूपी के इस जिले में नौकरियों की भरमार!
gonda news
यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ का महाघोटाला, पूर्व शाखा प्रबंधक पवन गिरफ्तार
Avimukteshwaranand
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद-कंप्यूटर बाबा धरने पर बैठे, मौनी अमावस्या स्नान विवाद बढ़ा
Fatehpur News
पत्नी ने प्रेमिका संग रच दी पति की हत्या,समलैंगिक रिश्ते बना वजह
Kalindri Express bomb threat
पहले तेजस फिर कालिंदी एक्सप्रेस में बम की सूचना, रेलवे में मचा हड़कंप
Greater Noida news
'मैं मरना नहीं चाहता...' दो घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा 'युवराज'
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में किन्नर गुटों की खूनी जंग! 20 से अधिक हमलावरों ने किया हमला