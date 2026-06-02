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UP का दुनिया होगी मुरीद: व्यापार का नया 'हब' बनेगा प्रदेश, दिखेगी विकास की नई रफ्तार

 Noida News : ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है.  मुख्य सचिव एसपी गोयल ने हाल ही में इस आयोजन की तैयारियों की उच्च-स्तरीय समीक्षा की है, 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:57 AM IST
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UP का दुनिया होगी मुरीद: व्यापार का नया 'हब' बनेगा प्रदेश, दिखेगी विकास की नई रफ्तार

 Noida News : उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर अपनी औद्योगिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए तैयार है. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है.  मुख्य सचिव एसपी गोयल ने हाल ही में इस आयोजन की तैयारियों की उच्च-स्तरीय समीक्षा की है, जिसमें इसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्यक्रम बताया गया है. 

वैश्विक भागीदारी और व्यापारिक लक्ष्य
इस ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख केंद्र बनाना है.  आयोजन में 80 से अधिक देशों के लगभग 550 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है.  इसके अलावा, देश भर से 45,000 से अधिक B2B खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है. 

इस वर्ष के ट्रेड शो का पैमाना पिछले वर्षों से कहीं अधिक व्यापक है.  प्रशासन को इस आयोजन के माध्यम से ₹5,000 करोड़ की बिजनेस इंक्वायरी और ₹20,000 करोड़ की संभावित कारोबारी गतिविधियों का अनुमान है.  इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 5,000 से अधिक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए निवेश और विस्तार के नए द्वार खोलेंगे. 

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एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) का सशक्तिकरण
इस वर्ष के ट्रेड शो की सबसे बड़ी विशेषता 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) योजना पर विशेष फोकस है.  उत्तर प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन और अनूठे उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक भव्य मंच तैयार किया जा रहा है. इसका उद्देश्य केवल उत्पादों की बिक्री बढ़ाना नहीं, बल्कि उनकी ब्रांडिंग को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना है. 

तैयारियों की समीक्षा और भविष्य की राह
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन स्थल पर तकनीकी, सुरक्षा और लॉजिस्टिक की व्यवस्था विश्वस्तरीय होनी चाहिए. यह ट्रेड शो न केवल बड़े औद्योगिक घरानों के लिए, बल्कि छोटे कारीगरों और उद्यमियों के लिए भी एक बड़ा अवसर है. 

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