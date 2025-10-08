Advertisement
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रैफिक को मिलेगी राहत, चारमूर्ति चौक का अंडरपास और होगा चौड़ा, जानें कब तक पूरा होगा निर्माण

Greater Noida West Goar Chowk: ग्रेटर नोएडा से लेकर गाजियाबाद विजयनगर तक आने जाने वाले वाहनों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट (गौड़) चौक के अंडर पास को और चौड़ा किया जाएगा. इतना ही नहीं दो पहिया वाहनों के लिए अलग लेन भी बनेंगी. आइये जानते हैं कितना निर्माण कार्य हो चुका है और क्या है पूरा प्लान. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 08, 2025, 05:43 PM IST
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चारमूर्ति (गौड़) चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यहां निर्माणाधीन छह लेन के अंडरपास को अब आठ लेन का बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए प्राधिकरण ने डिजाइन में कुछ स्मार्ट बदलाव करते हुए काम की गति तेज कर दी है. 

डिजाइन में बदलाव किये बगैर ऐसे होगी चौड़ीकरण
जानकारी के अनुसार, मौजूदा डिजाइन में बड़े बदलाव किए बिना ही दोनों ओर एक-एक अतिरिक्त लेन जोड़ी जाएगी. इसके लिए सेंट्रल वर्ज, नाली और फुटपाथ की चौड़ाई कम की जाएगी. नाली के हिस्से को ढककर सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही, दोपहिया वाहनों के लिए अलग लेन बनाने की भी योजना है ताकि यातायात और सुगम हो सके.

अंडरपास का 50 फीसद काम पूरा
प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, अंडरपास का लगभग 50 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है. दोनों तरफ की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और अब अतिरिक्त लेन के लिए स्थान तैयार किया जा रहा है. क्योंकि निर्माण काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए संपूर्ण डिजाइन बदले बिना ही यह विस्तार किया जाएगा.

ग्रेटर नोएडा से विजयनगर गाजियाबाद तक राहत 
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) ए.के. सिंह ने बताया कि सीईओ के निर्देश पर अंडरपास को आठ लेन का बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. उम्मीद है कि अगले साल मई तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी. इसके बाद ग्रेटर नोएडा से विजय नगर (गाजियाबाद) और वापसी के मार्ग पर वाहन बिना किसी रुकावट के आसानी से आवाजाही कर सकेंगे.

आने वाले कई वर्षों तक रहेगी राहत 
प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगातार बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या को देखते हुए भविष्य में यातायात दबाव और अधिक बढ़ने वाला है। इसलिए चारमूर्ति चौक अंडरपास को आठ लेन का बनाना एक दूरदर्शी निर्णय है, जो आने वाले वर्षों में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखेगा. 

