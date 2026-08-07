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करोड़ों का फ्लैट, फिर भी सिर पर मंडरा रहा खतरा! गौर सिटी में अचानक गिरी छत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू में शुक्रवार सुबह एक फ्लैट की छत का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया. हादसे के वक्त घर में परिवार मौजूद था और एक मासूम बच्चा कुछ देर पहले उसी जगह खड़ा था

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 07, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:35 PM IST
करोड़ों का फ्लैट, फिर भी सिर पर मंडरा रहा खतरा! गौर सिटी में अचानक गिरी छत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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