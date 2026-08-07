करोड़ों का फ्लैट, फिर भी सिर पर मंडरा रहा खतरा! गौर सिटी में अचानक गिरी छत

राज्य चुनें
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाइराइज सोसाइटियों में आए दिन हो रहे हादसों के बीच एक बार फिर एक बड़ा मामला सामने आया है. थाना बिसरख क्षेत्र स्थित गौर सिटी (फर्स्ट एवेन्यू) में एक फ्लैट की छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और एक मासूम बच्चा बाल-बाल बच गया.
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, गौर सिटी के फर्स्ट एवेन्यू के फ्लैट नंबर D-157 में अशोक कुमार अपने परिवार के साथ किराए पर रहते हैं. शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे जब उनकी पत्नी और बच्चे घर पर मौजूद थे, तभी अचानक छत के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा तेज आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा. प्लास्टर गिरते ही घर में चीख-पुकार मच गई. पीड़ित महिला ने बताया कि जिस जगह मलबा गिरा, वहां हादसा होने से महज कुछ ही देर पहले उनका बच्चा खड़ा था. महिला ने कहा, "अगर बच्चा वहीं खड़ा होता, तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी."
महिला ने वीडियो बनाकर बयां किया दर्द
हादसे के बाद घबराई हुई महिला ने तुरंत अपने मोबाइल से पूरे घटनाक्रम और बिखरे पड़े मलबे का वीडियो बनाया. वीडियो में उन्होंने फ्लैट की जर्जर स्थिति दिखाते हुए कहा कि किस तरह बिल्डर की लापरवाही से उनके परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे अन्य निवासियों में भी रोष व्याप्त है.
सोसाइटी अध्यक्ष व निवासियों का बयान
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोसाइटी के AOA अध्यक्ष संदीप पाठक ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि आज सुबह लगभग 10:30 बजे फ्लैट D-157 की छत का प्लास्टर गिरने की सूचना मिली थी. राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है.
वहीं, सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. निवासियों का कहना है कि बिल्डर द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के कारण यहां आए दिन किसी न किसी फ्लैट या कॉमन एरिया में प्लास्टर गिरने की घटनाएं होती रहती हैं. करोड़ों रुपये खर्च करके फ्लैट खरीदने और मोटा मेंटेनेंस देने के बावजूद लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!