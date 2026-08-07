करोड़ों का फ्लैट, फिर भी सिर पर मंडरा रहा खतरा! गौर सिटी में अचानक गिरी छत

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, गौर सिटी के फर्स्ट एवेन्यू के फ्लैट नंबर D-157 में अशोक कुमार अपने परिवार के साथ किराए पर रहते हैं. शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे जब उनकी पत्नी और बच्चे घर पर मौजूद थे, तभी अचानक छत के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा तेज आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा. प्लास्टर गिरते ही घर में चीख-पुकार मच गई. पीड़ित महिला ने बताया कि जिस जगह मलबा गिरा, वहां हादसा होने से महज कुछ ही देर पहले उनका बच्चा खड़ा था. महिला ने कहा, "अगर बच्चा वहीं खड़ा होता, तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी."