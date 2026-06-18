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Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है. लंबे समय से प्रतीक्षित मेट्रो परियोजना को रेलवे बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है. इस मंजूरी के साथ परियोजना ने अपने सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है और अब आगे की स्वीकृतियों का रास्ता भी काफी हद तक साफ हो गया है.
प्रश्न: अब इस परियोजना के सामने कौन-कौन सी मंजूरियां बाकी हैं?
रेलवे बोर्ड की सहमति मिलने के बाद अब परियोजना को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) और फिर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है. सूत्रों के अनुसार, इसी महीने पीआईबी की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण करेगा.
प्रश्न: प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर कितना लंबा होगा?
यह मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 स्थित किसान चौक तक बनाया जाएगा. करीब 7.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर पांच स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ पहुंचाएंगे.
प्रश्न: किन-किन स्टेशनों को इस रूट में शामिल किया गया है?
प्रस्तावित कॉरिडोर में सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और किसान चौक के पास सेक्टर-4 स्टेशन शामिल होंगे. ये स्टेशन नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच सफर को पहले से कहीं अधिक आसान बनाएंगे.
प्रश्न: परियोजना की लागत कितनी है?
एनएमआरसी के अनुसार इस मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत करीब 900 करोड़ रुपये तय की गई है. परियोजना को क्षेत्र की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
प्रश्न: यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा?
मेट्रो शुरू होने के बाद लोगों को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम और लंबी यात्रा से राहत मिलेगी. साथ ही भविष्य में यह कॉरिडोर प्रस्तावित नमो भारत नेटवर्क और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है.
प्रश्न: क्या यह दिल्ली-एनसीआर के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करेगा?
बिल्कुल, अधिकारियों का मानना है कि यह परियोजना नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती देगी. यदि सभी मंजूरियां समय पर मिल जाती हैं, तो आने वाले कुछ वर्षों में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को मेट्रो की बहुप्रतीक्षित सौगात मिल सकती है.
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