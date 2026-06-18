Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है. लंबे समय से प्रतीक्षित मेट्रो परियोजना को रेलवे बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है. इस मंजूरी के साथ परियोजना ने अपने सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है और अब आगे की स्वीकृतियों का रास्ता भी काफी हद तक साफ हो गया है.