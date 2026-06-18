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ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को लेकर खुशखबरी! रेलवे बोर्ड से परियोजना को हरी झंडी, दिल्ली-NCR में सफर को मिलेगा नया आयाम

Greater Noida West Metro Project: ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट अब जल्द ही धरातल पर दिखाई देने लगेगा. रेलवे बोर्ड ने प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी देते हुए NOC भी जारी कर दी है. बस अब पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी बाकी है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:25 PM IST
ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को लेकर खुशखबरी! रेलवे बोर्ड से परियोजना को हरी झंडी, दिल्ली-NCR में सफर को मिलेगा नया आयाम
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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