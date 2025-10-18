Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2966841
Zee UP-UttarakhandNoida

पटाखे के शौकीनों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नोएडा में इन 5 जगहों से खरीद सकेंगे ग्रीन पटाखे, जल्दी नोट करें एड्रेस, कहीं स्टॉक खत्म न हो जाए

दीपावली से पहले नोएडा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हरित पटाखों (Green Crackers) की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अब शहर में केवल पांच अधिकृत स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 18, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पटाखे के शौकीनों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नोएडा में इन 5 जगहों से खरीद सकेंगे ग्रीन पटाखे, जल्दी नोट करें एड्रेस, कहीं स्टॉक खत्म न हो जाए

Noida: दीपावली से पहले नोएडा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हरित पटाखों (Green Crackers) की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अब शहर में केवल पांच अधिकृत स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है. इनमें नोएडा जोन के सेक्टर-62 और सेक्टर-46 के रामलीला मैदान, सेंट्रल नोएडा के गढ़ी गोल चक्कर के पास कबड्डी ग्राउंड, और ग्रेटर नोएडा जोन में बीटा-2 थाना क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान और दादरी के अग्रसेन इंटर कॉलेज मैदान शामिल हैं. 

इन निर्धारित स्थलों पर शनिवार से लोग पटाखे खरीद सकेंगे. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल अस्थायी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को ही बिक्री की अनुमति होगी. इसके अलावा कहीं और पटाखे बेचने या भंडारण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी बिक्री स्थलों पर दमकल की गाड़ियां और 30 से अधिक अग्निशमनकर्मी तैनात रहेंगे. पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर आपराधिक कार्रवाई होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

केवल दो दिन चला सकेंगे पटाखे
पुलिस के मुताबिक दीपावली पर लोग केवल दो दिन - 19 और 20 अक्टूबर को ही पटाखे फोड़ सकेंगे. इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया हैय

2 लाख के अवैध पटाखों के साथ व्यापारी गिरफ्तार
इस बीच, थाना दनकौर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से लगभग दो लाख रुपये मूल्य के अवैध पटाखे बरामद किए गए.

अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि “सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में केवल पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है. बाकी सभी प्रकार के पटाखे प्रतिबंधित हैं.”

त्योहार पर नोएडा पुलिस का ट्रैफिक डायवर्जन प्लान एक्टिव 
त्योहारी सीजन को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी कई मार्गों पर अस्थायी यातायात परिवर्तन लागू किए हैं. अट्टा पीर, अट्टा चौक और फिल्म सिटी फ्लाईओवर क्षेत्र में वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं, ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके.

त्योहार पर वाहनों की बिक्री में उछाल
इधर धनतेरस और दीपावली से पहले वाहन बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. नोएडा में अब तक 7,000 से अधिक वाहनों की बुकिंग हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है. डीलरों के मुताबिक, जीएसटी में छूट और कंपनियों के ऑफर्स की वजह से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है.

TAGS

noida Latest Newsdiwali 2025Green Fire Crackers

Trending news

diwali 2025
गोंडा के दीयों से सजेगी अयोध्या, राम की पैड़ी पर बिखेरेगी अलौकिक छटा, टूटा रिकॉर्ड
Varanasi News
शायद ये आखिरी धनतेरस......बुलडोजर कार्रवाई के डर से काशी की दालमंडी में पसरा सन्नाटा
noida Latest News
नोएडा में इन 5 जगह से खरीद सकते हैं ग्रीन पटाखे, केवल इतने समय ही कर सकेंगे आतिशबाजी
swadesh trade fair
डीएम निधि गुप्ता वत्स बनीं खरीदार, ट्रेड फेयर में बच्चों संग खरीदे स्वदेशी सामान
freshers party
फ्रेशर पार्टी में अश्लील गानों पर स्टूडेंट्स ने जमकर लगाए ठुमके,Video ने मचाया तहलका
UP Encounter Today
वाराणसी से लेकर आजमगढ़ तक धांय-धांय! एक इनामी ढेर, पुलिस ने कई बदमाशों को दबोचा
Kushinagar News
चाइनीज़ लाइटों की चमक में मिट्टी के दीयों की लौ मंद पड़ी, कुम्हारों के घरों में छाई
Raebareli Fire News
रायबरेली में दर्दनाक हादसा,चाय बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग,परिवार के 4 सदस्य झुलसे
manav sampada portal
दिवाली पर शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी,ऐसे मिलेगी रुकी हुई सैलरी, करना होगा ये काम
aligarh news
दिवाली से पहले अलीगढ़ में बड़ा हादसा: कार में लगी आग, मिठाई जलकर राख