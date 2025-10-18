पटाखे के शौकीनों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नोएडा में इन 5 जगहों से खरीद सकेंगे ग्रीन पटाखे, जल्दी नोट करें एड्रेस, कहीं स्टॉक खत्म न हो जाए

Noida: दीपावली से पहले नोएडा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हरित पटाखों (Green Crackers) की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अब शहर में केवल पांच अधिकृत स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है. इनमें नोएडा जोन के सेक्टर-62 और सेक्टर-46 के रामलीला मैदान, सेंट्रल नोएडा के गढ़ी गोल चक्कर के पास कबड्डी ग्राउंड, और ग्रेटर नोएडा जोन में बीटा-2 थाना क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान और दादरी के अग्रसेन इंटर कॉलेज मैदान शामिल हैं.

इन निर्धारित स्थलों पर शनिवार से लोग पटाखे खरीद सकेंगे. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल अस्थायी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को ही बिक्री की अनुमति होगी. इसके अलावा कहीं और पटाखे बेचने या भंडारण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी बिक्री स्थलों पर दमकल की गाड़ियां और 30 से अधिक अग्निशमनकर्मी तैनात रहेंगे. पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर आपराधिक कार्रवाई होगी.

केवल दो दिन चला सकेंगे पटाखे

पुलिस के मुताबिक दीपावली पर लोग केवल दो दिन - 19 और 20 अक्टूबर को ही पटाखे फोड़ सकेंगे. इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया हैय

2 लाख के अवैध पटाखों के साथ व्यापारी गिरफ्तार

इस बीच, थाना दनकौर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से लगभग दो लाख रुपये मूल्य के अवैध पटाखे बरामद किए गए.

अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि “सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में केवल पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है. बाकी सभी प्रकार के पटाखे प्रतिबंधित हैं.”

त्योहार पर नोएडा पुलिस का ट्रैफिक डायवर्जन प्लान एक्टिव

त्योहारी सीजन को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी कई मार्गों पर अस्थायी यातायात परिवर्तन लागू किए हैं. अट्टा पीर, अट्टा चौक और फिल्म सिटी फ्लाईओवर क्षेत्र में वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं, ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके.

त्योहार पर वाहनों की बिक्री में उछाल

इधर धनतेरस और दीपावली से पहले वाहन बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. नोएडा में अब तक 7,000 से अधिक वाहनों की बुकिंग हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है. डीलरों के मुताबिक, जीएसटी में छूट और कंपनियों के ऑफर्स की वजह से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है.