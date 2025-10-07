Advertisement
दिन में हो गया अंधेरा, नोएडा में घनघोर बारिश, AC-कूलर बंद कर लो रजाई की तैयारी!

Noida Rain Alert: दो दिन पहले रविवार रात को तेज आंधी शुरू होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को म‍िला था. सोमवार को झमाझम बारिश हुई. दूसरे दिन मंगलवार को भी तेज बारिश हुई. बारिश से शहर का तापमान भी नीचे गिर गया.

Oct 07, 2025
Noida Weather Update
Noida Weather Update

Noida Rain Alert: नोएडा में झमाझम बारिश हो रही है. मंगलवार सुबह अचानक मौसम बदल गया. दोपहर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई. दिन में ही अंधेरा छा गया. तेज हवाओं के बीच हुई बारिश ने ठंड का एहसास दिलाया. वहीं, बारिश के बाद जलभराव होने से सड़कों पर जाम लग गया.  नोएडा में मौसम अब सुहावना हो गया है. 

लगातार दूसरे दिन भी हुई बारिश
बता दें कि दो दिन पहले रविवार रात को तेज आंधी शुरू होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को म‍िला था. सोमवार को झमाझम बारिश हुई. दूसरे दिन मंगलवार को भी तेज बारिश हुई. बारिश से शहर का तापमान भी नीचे गिर गया. हवाओं में ठंड का एहसास हो रहा है. ऐसा लग रहा है मानों नोएडा में सर्दी ने दस्‍तक दे दी है. लगातार हुई बारिश से लोगों ने घरों में एसी और कूलर बंद कर दिए हैं. 

बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना 
बारिश का असर नोएडा के वायु प्रदूषण पर भी दिख रहा है. बारिश की वजह से नोएडा की आबोहवा भी पहले से साफ हुई है. मौसम में आए अचानक बदलाव से प्रदूषण में कमी आई है. दो दिन से हो रही बारिश से सर्दी आने की आहट शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने कहा है कि अभी मौसम ऐसे ही बना रहेगा. हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहेगा.

पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर 
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं की गति बढ़ सकती है. बारिश के दौरान तेज हवा चलने की संभावना है. यह बदलाव नोएडा और एनसीआर में कुछ दिनों तक मौसम को खुशनुमा बनाए रखेगा. रात के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. कई महीनों बाद तापमान में भारी गिरावट देखी गई है. 

