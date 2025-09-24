पीएम मोदी कल करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, नोएडा में भारी ट्रैफ‍िक डायवर्जन, जान लें कौन से रूट रहेंगे बंद
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2935423
Zee UP-UttarakhandNoida

पीएम मोदी कल करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, नोएडा में भारी ट्रैफ‍िक डायवर्जन, जान लें कौन से रूट रहेंगे बंद

UP International Trade Show 2025: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हो रहा है. पीएम मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इसे लेकर ट्रैफ‍िक डायवर्जन लागू किया गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Route Diversion in Noida: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आगाज करेंगे. तीन दिन तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम योगी भी पहुंचेंगे. इस दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर नोएडा में रूट डायवर्जन किया गया है. ऐसे में आपभी घर से निकलने से पहले ट्रैफ‍िक डायवर्जन के बारे में जान लें....  

यहां लागू रहेगा ट्रैफ‍िक डायवर्जन 
चिल्ला रेड लाइट से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को सेक्टर 14-ए फ्लाईओवर से गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां डीएससी मार्ग होकर जा सकेंगी. डीएनडी से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को रजनीगंधा चौक सेक्टर-16 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां एम.पी-01 मार्ग व डीएससी मार्ग डोकर जा सकेंगी.

कालिंदी बार्डर से एक्‍सप्रेसवे 
वहीं, कालिंदी बॉर्डर से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां एम.पी-03 मार्ग डीएससी मार्ग होकर गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. सेक्टर-37 से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को सेक्टर-44 गोलचक्कर से डबल सर्विस रोड पर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां डबल सर्विस रोड होकर डीएससी भार्ग से अपने गन्तव्य को जा सकेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आगरा से आने वाली गाड़‍ियां 
आगरा से नोएडा की ओर से आने वाली गाड़ियों को जेवर टोल से आगे कस्बा जेवर की ओर उतरकर साबीता अंडरपास से खुर्जा बाईपास से जहांगीरपुर होकर गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा. परी चौक से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को परीचौक से सूरजपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां सूरजपुर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होकर जा सकेंगी.

सूरजपुर से परी चौक 
सूरजपुर से परी चौक की ओर जाने वाली गाड़ियों को एलजी गोलचक्कर से 130 मीटर रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां 130 मीटर रोड से होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. पी-3 गोलचक्कर से परीचौक होकर सूरजपुर/ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ओर जाने वाली गाड़ियों को पी-3 गोलचक्कर से स्वर्ण नगरी गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां 130 मीटर रोड से होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगी.

चरखा गोलचक्‍कर की ओर 
आगरा से नोएडा की ओर से आने वाली गाड़ियां हिंडन कट से सेक्टर-151 की ओर डबल सर्विस रोड होकर गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. ग्रेटर नोएडा से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को चरखा गोलचक्कर से सेक्टर-94 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 होकर गन्तव्य को जा सकेंगी.

जीआईपी फ‍िल्‍म सिटी की ओर 
जीआईपी की ओर से फिल्म सिटी फ्लाईओवर होकर डीएनडी की ओर जाने वाली गाड़ियां को फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न से डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां डीएससी मार्ग व एलीवेटेड मार्ग से गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. रजनीगंधा की ओर से डीएनडी फ्लाईओवर होकर दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियां रजनीगंधा चौक से डायवर्ट की जाएंगा. गाड़ियां डीएससी मार्ग होकर न्यू अशोक नगर बॉर्डर से गन्तव्य की ओर जा सकेंगी.

गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 की ओर से सेक्टर 14-ए फ्लाईओवर होकर दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियां को गोलचाकर चौक से डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां डीएससी मार्ग होकर न्यू अशोक नगर बॉर्डर से गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. 

TAGS

traffic diversion

Trending news

traffic diversion
पीएम मोदी कल करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, नोएडा में ट्रैफ‍िक डायवर्जन
dev deepawali 2025
कब है देव दीपावली? 10 लाख दीपों से जगमग होंगे 'देवलोक' के घाट
Hardoi News
दोनों भाइयों ने मेरे साथ... युवती की आपबीती सुन कांप उठा मंगेतर
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय में संत सम्मेलन, अयोध्या को बताया मानवता की प्रथम भूमि
Saharanpur news
साहब! हिंदू बनकर मेरे साथ गलत काम किया…युवती की खौफनाक दास्तां से सहम उठा एसपी ऑफिस
Moradabad news
आजम खान शांत रहें तभी ठीक...सरकार फ‍िर से जेल भ‍िजवा सकती है, राकेश टिकैत की सलाह
Kanpur News
पानी लाकर दो... फिर पत्नी ने पति पर किया खौफनाक हमला,8 साल पहले हुई थी दोनों की शादी
kaushambi news
मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद है...मुस्लिम युवती ने मंदिर में रचाई हिंदू युवक से शादी
azam khan
मैं छोटा आदमी हूं, अखिलेश बड़े नेता....जेल से छूटने के बाद पहली बार बोले आजम खान
azam khan
मैं छोटा आदमी हूं, अखिलेश बड़े नेता....जेल से छूटने के बाद पहली बार बोले आजम खान
;