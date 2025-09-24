Route Diversion in Noida: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आगाज करेंगे. तीन दिन तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम योगी भी पहुंचेंगे. इस दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर नोएडा में रूट डायवर्जन किया गया है. ऐसे में आपभी घर से निकलने से पहले ट्रैफ‍िक डायवर्जन के बारे में जान लें....

यहां लागू रहेगा ट्रैफ‍िक डायवर्जन

चिल्ला रेड लाइट से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को सेक्टर 14-ए फ्लाईओवर से गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां डीएससी मार्ग होकर जा सकेंगी. डीएनडी से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को रजनीगंधा चौक सेक्टर-16 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां एम.पी-01 मार्ग व डीएससी मार्ग डोकर जा सकेंगी.

कालिंदी बार्डर से एक्‍सप्रेसवे

वहीं, कालिंदी बॉर्डर से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां एम.पी-03 मार्ग डीएससी मार्ग होकर गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. सेक्टर-37 से एक्सप्रेस-वे होकर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को सेक्टर-44 गोलचक्कर से डबल सर्विस रोड पर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां डबल सर्विस रोड होकर डीएससी भार्ग से अपने गन्तव्य को जा सकेंगी.

आगरा से आने वाली गाड़‍ियां

आगरा से नोएडा की ओर से आने वाली गाड़ियों को जेवर टोल से आगे कस्बा जेवर की ओर उतरकर साबीता अंडरपास से खुर्जा बाईपास से जहांगीरपुर होकर गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा. परी चौक से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को परीचौक से सूरजपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां सूरजपुर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होकर जा सकेंगी.

सूरजपुर से परी चौक

सूरजपुर से परी चौक की ओर जाने वाली गाड़ियों को एलजी गोलचक्कर से 130 मीटर रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां 130 मीटर रोड से होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. पी-3 गोलचक्कर से परीचौक होकर सूरजपुर/ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ओर जाने वाली गाड़ियों को पी-3 गोलचक्कर से स्वर्ण नगरी गोलचक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां 130 मीटर रोड से होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगी.

चरखा गोलचक्‍कर की ओर

आगरा से नोएडा की ओर से आने वाली गाड़ियां हिंडन कट से सेक्टर-151 की ओर डबल सर्विस रोड होकर गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. ग्रेटर नोएडा से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर नोएडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को चरखा गोलचक्कर से सेक्टर-94 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 होकर गन्तव्य को जा सकेंगी.

जीआईपी फ‍िल्‍म सिटी की ओर

जीआईपी की ओर से फिल्म सिटी फ्लाईओवर होकर डीएनडी की ओर जाने वाली गाड़ियां को फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न से डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां डीएससी मार्ग व एलीवेटेड मार्ग से गन्तव्य की ओर जा सकेंगी. रजनीगंधा की ओर से डीएनडी फ्लाईओवर होकर दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियां रजनीगंधा चौक से डायवर्ट की जाएंगा. गाड़ियां डीएससी मार्ग होकर न्यू अशोक नगर बॉर्डर से गन्तव्य की ओर जा सकेंगी.

गोलचक्कर चौक सेक्टर-15 की ओर से सेक्टर 14-ए फ्लाईओवर होकर दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियां को गोलचाकर चौक से डायवर्ट किया जाएगा. गाड़ियां डीएससी मार्ग होकर न्यू अशोक नगर बॉर्डर से गन्तव्य की ओर जा सकेंगी.