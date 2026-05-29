जेवर एयरपोर्ट से उड़ान ही नहीं अब मौसम का भी पल-पल अपडेट, नोएडा-गाजियाबाद के लिए IMD बना रहा हाईटेक वेदर स्टेशन

नोएडा: जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ उड़ानों का बड़ा केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे दिल्ली-एनसीआर के मौसम की सटीक जानकारी देने वाला नया हाईटेक हब भी बनने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एयरपोर्ट परिसर में अत्याधुनिक मौसम निगरानी केंद्र स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस फैसले से खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के लोगों को रियल-टाइम और ज्यादा सटीक मौसम अपडेट मिल सकेंगे.

मौसम की भविष्यवाणी के लिए अब दिल्ली वेदर स्टेशन पर निर्भरता खत्म

अब तक इस क्षेत्र के लोग मौसम की जानकारी के लिए दिल्ली के सफदरजंग और पालम वेदर स्टेशन के आंकड़ों पर निर्भर थे. इससे स्थानीय स्तर पर मौसम का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल होता था. लेकिन जेवर में बनने वाला नया मौसम केंद्र इलाके की अलग मौसमीय परिस्थितियों को सीधे रिकॉर्ड करेगा. इससे तेज आंधी, भारी बारिश, कोहरा और हीटवेव जैसी स्थितियों की समय रहते जानकारी मिल सकेगी.

मिलेगा मौसम का भरोसेमंद डेटा

यह हाईटेक स्टेशन सीधे एयरपोर्ट के मुख्य सिस्टम से जुड़ा होगा. इससे पायलटों और एयरलाइंस कंपनियों को उड़ानों के दौरान तुरंत और भरोसेमंद मौसम डेटा मिलेगा. खराब मौसम में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ सुनिश्चित करने में यह केंद्र अहम भूमिका निभाएगा. एयरपोर्ट के रनवे पर पहले से लगा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) भी इस नए मौसम केंद्र से और अधिक प्रभावी हो जाएगा.

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आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह स्टेशन केवल एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर भारत की मौसम मैपिंग और पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करेगा. रीयल-टाइम डेटा मिलने से प्रशासन को आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, जबकि आम लोग अपनी यात्रा और दैनिक गतिविधियों की बेहतर योजना बना सकेंगे.

इस केंद्र में नवीनतम तकनीक आधारित उपकरण लगाए जाएंगे, जो तत्काल मौसम अपडेट के साथ लंबी अवधि के पूर्वानुमान भी देने में सक्षम होंगे. इससे एयरलाइंस ऑपरेटरों को उड़ानों का संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलेगी.

15 जून से इंडिगो की उड़ानें शुरू

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च 2026 को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं. इंडिगो एयरलाइंस 15 जून 2026 से यहां से घरेलू उड़ानों की शुरुआत करेगी. एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड, रैपिड रेल और हाइड्रोजन बस सेवा जैसी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है.

विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह हाईटेक मौसम केंद्र जेवर एयरपोर्ट को देश के सबसे आधुनिक एविएशन हब में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

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