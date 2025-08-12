Noida News: कौन हैं IAS संदीप भागिया, जिन पर महिला कर्मचारियों ने लगाए छुप-छुपकर घूरने और रात में वीडियो कॉल करने के आरोप, पीएम और सीएम को लिखी चिट्ठी

Noida News: नोएडा स्थित GST कार्यालय में तैनात अपर आयुक्त और IAS अधिकारी संदीप भागिया पर कई महिला अधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिलाओं का कहना है कि भागिया उनके साथ न सिर्फ अभद्र और अमानवीय व्यवहार करते हैं, बल्कि मानसिक शोषण और धमकाने की भी घटनाएं लगातार हो रही हैं. इस मामले में महिला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कठोर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही एक लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया है.

संदीप भागिया पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप

महिला अधिकारियों के मुताबिक, संदीप भागिया को करीब चार महीने पहले नोएडा जोन में अपर आयुक्त बनाया गया था. तब से वे सचल दल और सेक्टर में कार्यरत महिला अफसरों के साथ “गुलामों जैसा व्यवहार” कर रहे हैं. आरोप है कि वे बातचीत के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं—“बर्बाद कर दूंगा, नौकरी खा जाऊंगा, कटोरा पकड़ा कर बाहर कर दूंगा.”

वीडियो कॉल और ‘घूरने’ के आरोप

शिकायत पत्र में दावा किया गया है कि भागिया महिला अधिकारियों को घंटों अपने दफ्तर में बैठाकर घूरते रहते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और छुपकर वीडियो भी बनाते हैं. विरोध करने पर किसी न किसी मामले में फंसाकर सस्पेंशन की धमकी दी जाती है. आरोप यह भी है कि वे काम में लापरवाही या सूचना लीक करने जैसे झूठे इल्जाम लगाकर अनावश्यक दबाव बनाते हैं.

राज्य महिला आयोग से जांच कराने की मांग

एक अधिकारी ने पत्र में लिखा—“प्रधानमंत्री ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के जरिए महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं ऐसे अधिकारी महिलाओं के सम्मान और आत्मबल को कुचलने का काम कर रहे हैं.” पत्र में इस पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी या राज्य महिला आयोग से कराने की मांग की गई है.

भागिया ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

इस विवाद पर संदीप भागिया का कहना है कि उन्होंने GST चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिसे तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया.

कौन हैं संदीप भागिया?

लखनऊ निवासी संदीप भागिया 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं. IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने सिंधी साहित्य को वैकल्पिक विषय लेकर UPSC में सफलता पाई और 2017 में ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल की. सिविल सेवा से पहले वे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में कार्यरत थे. मेरठ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और मुजफ्फरनगर में सीडीओ रह चुके भागिया फिलहाल गौतमबुद्ध नगर में GST के अपर आयुक्त के पद पर तैनात हैं.

यह मामला अब प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और सभी की नजरें इस पर होने वाली संभावित जांच और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं.

