Noida News: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण यानी GRAP-4 को लागू कर दिया है. इसके तहत दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के शहरों में सख्त पाबंदियां प्रभावी हो गई हैं.

जानें पूरी जानकारी क्या ?

दरअसल, हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पूरा क्षेत्र वायुमंडलीय विषाक्तता के आपातकालीन दौर में पहुंच गया है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अनुसार, एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ से भी ऊपर दर्ज की गई है. बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है और दृश्यता भी प्रभावित हुई है.

क्या कहते है विशेषज्ञा ?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति न केवल बीमार लोगों बल्कि पूरी तरह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत घातक साबित हो सकती है.GRAP-4 के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी भारी वाहनों के दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी प्रकार के निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं. इससे पहले ग्रैप-3 के तहत कुछ छूट दी गई थी, लेकिन अब हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कोई ढील नहीं देने का फैसला लिया है.

N95 या समकक्ष मास्क पहनना जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. बाहर निकलते समय N95 या समकक्ष मास्क पहनना जरूरी बताया गया है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से अस्थमा, हृदय या फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. डॉक्टरों का कहना है कि सुबह और शाम के समय खुली हवा में टहलने से बचें, क्योंकि इस दौरान प्रदूषण का असर अधिक होता है.

प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में फिजिकल क्लासेस बंद कर ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने की भी सिफारिश की गई है.वहीं, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए और कड़े कदम उठाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है. जब तक मौसम में बदलाव या प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता, तब तक दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सतर्क रहकर ही दिनचर्या निभानी होगी.

