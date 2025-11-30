Advertisement
Earthquake Zones in UP: नोएडा-गाजियाबाद पर भूकंप का खतरा, 'हाई-रिस्क जोन' में बहराइच-सहारनपुर; नए मैप ने उड़ाए सबके होश!

Earthquake Zones in UP: भारत के नए भूकंप जोन मैप में बड़ा बदलाव हुआ है. नए मैप में उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल किए गए हैं. बहराइच, सहारनपुर और रामपुर उच्च जोखिम वाले जोन-5 में शामिल हुए हैं. जबकि, नोएडा और गाजियाबाद जोन-4 में हैं. यह मैप वैज्ञानिक मॉडल पर आधारित है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:40 AM IST
UP Earthquake Zones
UP Earthquake Zones

Earthquake Zones in UP: उत्तर प्रदेश के कई जिले भारत के नए भूकंप जोन मैप में शामिल हुए हैं. यह सीस्मिक जोन मैप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने जारी कर दिया है. नए सीस्मिक जोन मैप में बहराइच, सहारनपुर और रामपुर उच्च जोखिम वाले जोन-5 में शामिल किए गए हैं. जबकि, जोन-4 में नोएडा और गाजियाबाद आ गए हैं. यह मैप वैज्ञानिक मॉडल पर आधारित है. इससे देश की 61% भूमि मध्यम से अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों में पहुंचे हैं. 

देशभर में भूकंप से होने वाले खतरों की जानकारी इस नए मैप में दी गई है. पहली बार पूरा हिमालयी क्षेत्र 'जोन-VI' यानी सबसे खतरनाक जोन में रखा गया है. जबकि, प्रदेश के कई शहर जोन-5 और जोन-4 में हैं. ऐसे में जानिए नया जोन क्यों बनाया गया और क्या असर पड़ेगा? 

जानें दशकों पुरानी कहानी
रिपोर्ट्स की माने तो 1935 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने भारत का पहला भूकंप मैप तैयार किया था, जो 1934 के बड़े भूकंप को देखने के बाद बना था. इस मैप में देश को तीन कैटेगरी- गंभीर, हल्का और मामूली खतरे में बांटा गया था. इस BIS ने समय के साथ कई बार बदला. 1962 में 6 जोन, 1966 में 7 जोन और 1970 में 5 जोन (I से V) रखा गया था.

ये सभी पुराने नक्शे भूकंप आने वाले इलाकों पर आधारित थे, लेकिन इनमें वैज्ञानिक सटीकता की कमी मानी गई थी. हालांकि, नया मैप पूरी तरह वैज्ञानिक डाटा, फॉल्ट लाइनों की एक्टिविटी और कंप्यूटर मॉडलिंग पर तैयार हुआ है. 

कैसे बना ये नया मैप?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया नक्शा Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) पर आधारित है. साफ शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मॉडल से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अगले 50 साल में 2.5% संभावना वाले सबसे बड़े भूकंप का असर कितना हो सकता है? इसमें पुराने और हाल के भूकंपों का रिकॉर्ड, जमीन और चट्टानों की प्रकृति, सक्रिय फॉल्ट लाइन्स, भूकंप के दौरान जमीन का हिलना (PGA) और टेक्टॉनिक प्लेट की गति शामिल किए गए हैं.

जहां पुराने नक्शों में शहरों या उद्योगों की मौजूदगी देखकर जोन बदले जाते थे, वहीं नया मैप सिर्फ वैज्ञानिक डेटा पर आधारित है. पहली बार इसमें एक्सपोजर विंडो जोड़ी गई है, जो जनसंख्या घनत्व और आर्थिक क्षमता के जोखिम को भी गणना में लेती है.

यूपी के कई शहरों में खतरा
सीस्मिक जोन मैप के मुताबिक, बहराइच, सहारनपुर, रामपुर अब जोन-5 यानी बहुत ऊंचे खतरे वाले इलाके में आ गए हैं. जबकि, नोएडा और गाजियाबाद को जोन-4 में रखा गया है. यहां भूकंप का जोखिम पहले से ज्यादा माना जा रहा है. जानकारों का कहना है कि यह लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है. क्योंकि भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं.

कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक जोन?
आपको बता दें, जोन-6 को सबसे खतरनाक माना जाता है. जोन-5 को बहुत ज्यादा खतरा वाला कहा जाता है. वहीं, जोन-4 को उच्च खतरा वाला माना जाता है. जिसमें नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद रखा गया है. अब अगर नए जोन की बात करें तो जहां पुराने मैप में चार जोन (II, III, IV, V) थे, वहीं नए 2025 मैप में पांच (II, III, IV, V और नया VI) हैं.

क्या करना होगा आगे?
नई इमारतों के लिए सख्त नियमों का पालन करना जरुरी होगा. जोन-VI में नींव 50% तक मजबूत करनी होगी. स्टील की मात्रा दोगुनी करनी पड़ेगी. छत, पानी के टैंक, लिफ्ट जैसे नॉन-स्ट्रक्चरल पार्ट्स को मज़बूत एंकरिंग जरूरी है. पुरानी इमारतों को मजबूत करना (रेट्रोफिटिंग) भी जरुरी है. अब अगर नई कॉलोनियों के नियम की बात करें तो नर्म मिट्टी और नदी किनारे निर्माण से बचना होगा. लोगों की सुरक्षा के लिए घर में आपातकालीन किट रखना जरुरी है. जबकि, सुरक्षित जगहों की जानकारी रखें.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब भारत की 75 फीसदी आबादी सक्रिय भूकंप इलाकों में रहती है. दिल्ली, देहरादून और हिमालय के पास के शहरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. अब यूपी के कई जिले भी ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में आ गए हैं.

