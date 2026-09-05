नोएडा एयरपोर्ट के पास 5 एकड़ में बनेगा UP का पहला 'फूड एक्सपोर्ट हब', अब विदेश में सीधे बिकेंगे यूपी के फल-सब्जी और अनाज

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ग्रेटर नोएडा: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के करीब उत्तर प्रदेश के कृषि और निर्यात क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देने की तैयारी है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEDA) क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर प्रदेश का पहला 'इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क' और आधुनिक मंडी बनाई जाएगी. राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा तैयार किए जाने वाले इस पार्क से किसानों, FPO और खाद्य प्रसंस्करण निर्यातकों को अब एक ही छत के नीचे अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी. यूपी में अभी इस तरह का पार्क नहीं है. इससे किसानों और निर्यातकों को अपने उत्पाद विदेश भेजने के लिए आसानी रहेगी.
यमुना अथॉरिटी के सीईओ आरके सिंह के मुताबिक यीडा बोर्ड ने इस परियोजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है. वहीं, यूपी के कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री दिनेश सिंह ने पुष्टि की है कि यह प्रदेश का अपनी तरह का पहला ऐसा एकीकृत केंद्र होगा.
यमुना अथॉरिटी देगी 5 एकड़ जमीन
इस पार्क के बारे में यूपी के कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि यूपी का पहला इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। इसके लिए यमुना अथॉरिटी पांच एकड़ जमीन देगी। इसमें कृषि एवं फूड उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रसंस्करण और निर्यात मानकों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इस पार्क में मिलेंगी ये विश्वस्तरीय सुविधाएं
हाई-टेक टेस्टिंग लैब: फल, सब्जियां, दालें, अनाज, मसाले, दूध-डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड की अंतरराष्ट्रीय मानकों पर गुणवत्ता और सुरक्षा जांच.
ट्रीटमेंट व प्रोसेसिंग सेंटर
कृषि उत्पादों की सॉर्टिंग (छांटना), ग्रेडिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, प्री-कूलिंग और कंट्रोल्ड टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था.
सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन
विदेश भेजने से पहले निर्यात मानकों की मंजूरी, क्वारंटाइन सुविधा और ऑर्गेनिक/गुणवत्ता प्रमाण पत्र एक ही जगह जारी होंगे.
पैकेजिंग, रिसर्च व ट्रेनिंग
उत्पादों को सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजने के लिए स्पेशल पैकेजिंग यूनिट, सैंपल कलेक्शन सेंटर और किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर.
किसानों और निर्यातकों को क्या होगा बड़ा फायदा?
अभी तक यूपी के किसानों और निर्यातकों को टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रीटमेंट के लिए अलग-अलग शहरों या दिल्ली-एनसीआर के चक्कर लगाने पड़ते थे. एयरपोर्ट के ठीक पास यह पार्क बनने से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, समय की बचत होगी और यूपी के ताजे फल-सब्जियां व अनाज सीधे कार्गो फ्लाइट्स के जरिए बिना खराब हुए विदेश भेजे जा सकेंगे.
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