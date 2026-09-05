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नोएडा एयरपोर्ट के पास 5 एकड़ में बनेगा UP का पहला 'फूड एक्सपोर्ट हब', अब विदेश में सीधे बिकेंगे यूपी के फल-सब्जी और अनाज

Integrated Testing and Treatment Park in Noida: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पांच एकड़ में मंडी के साथ इंटिग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क बनेगा. यूपी में अभी इस तरह का पार्क नहीं है। इससे किसानों और निर्यातकों को अपने उत्पाद विदेश भेजने के लिए आसानी रहेगी.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Sep 05, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:08 PM IST
नोएडा एयरपोर्ट के पास 5 एकड़ में बनेगा UP का पहला 'फूड एक्सपोर्ट हब', अब विदेश में सीधे बिकेंगे यूपी के फल-सब्जी और अनाज
Image Credit: noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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