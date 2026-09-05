नोएडा एयरपोर्ट के पास 5 एकड़ में बनेगा UP का पहला 'फूड एक्सपोर्ट हब', अब विदेश में सीधे बिकेंगे यूपी के फल-सब्जी और अनाज

ग्रेटर नोएडा: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के करीब उत्तर प्रदेश के कृषि और निर्यात क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देने की तैयारी है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEDA) क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर प्रदेश का पहला 'इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क' और आधुनिक मंडी बनाई जाएगी. राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा तैयार किए जाने वाले इस पार्क से किसानों, FPO और खाद्य प्रसंस्करण निर्यातकों को अब एक ही छत के नीचे अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी. यूपी में अभी इस तरह का पार्क नहीं है. इससे किसानों और निर्यातकों को अपने उत्पाद विदेश भेजने के लिए आसानी रहेगी.