Greater Noida News:छोटी सी बात पर छिड़ी 'जंग', छात्र की कार पर पथराव के साथ फायरिंग; अब होगी सख्त कार्रवाई

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में छात्रों के दो गुटों में कहासुनी के बाद बवाल हो गया. यहां मामूली कहासुनी के बाद एक कार पर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना हुई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में छात्रों के दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी के बाद एक कार पर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना शनिवार देर शाम की है. कैमराला गांव निवासी किसान नेता बलराज भाटी के पोते प्रियांशु भाटी, जो कक्षा 12वीं का छात्र है.
कार पर फायरिंग और पथराव
बताया जा रहा है कि सेक्टर ओमिक्रोन वन स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता है. शुक्रवार को प्रियांशु का कोचिंग में साथ पढ़ने वाले छात्र दक्ष से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. इसी विवाद के चलते शनिवार देर शाम दक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रियांशु की कार पर हमला कर दिया. आरोपियों ने कार पर फायरिंग की और पथराव भी किया, जिससे कार के शीशे टूट गए.
इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गए. कासना कोतवाली पुलिस के हिसाब से यह हवाई फायरिंग थी और कार पर पथराव से नुकसान हुआ है. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में परिचित हैं और इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही कई किसान नेता कासना थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है.
