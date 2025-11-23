Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3015003
Zee UP-UttarakhandNoida

Greater Noida News:छोटी सी बात पर छिड़ी 'जंग', छात्र की कार पर पथराव के साथ फायरिंग; अब होगी सख्त कार्रवाई

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में छात्रों के दो गुटों में कहासुनी के बाद बवाल हो गया. यहां मामूली कहासुनी के बाद एक कार पर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना हुई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greater Noida News
Greater Noida News

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में छात्रों के दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी के बाद एक कार पर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना शनिवार देर शाम की है. कैमराला गांव निवासी किसान नेता बलराज भाटी के पोते प्रियांशु भाटी, जो कक्षा 12वीं का छात्र है.

कार पर फायरिंग और पथराव
बताया जा रहा है कि सेक्टर ओमिक्रोन वन स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता है. शुक्रवार को प्रियांशु का कोचिंग में साथ पढ़ने वाले छात्र दक्ष से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. इसी विवाद के चलते शनिवार देर शाम दक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रियांशु की कार पर हमला कर दिया. आरोपियों ने कार पर फायरिंग की और पथराव भी किया, जिससे कार के शीशे टूट गए. 

इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गए. कासना कोतवाली पुलिस के हिसाब से यह हवाई फायरिंग थी और कार पर पथराव से नुकसान हुआ है. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में परिचित हैं और इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही कई किसान नेता कासना थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें: Etawah News: रेलवे ट्रैक पर फंसा था दूध का टैंकर, तभी आ धमकी अमृत भारत एक्सप्रेस; यूं टला बड़ा हादसा

TAGS

Fight in Greater NoidaGreater Noida newsgreater noida police

Trending news

Greater Noida Authority
न रजिस्ट्री और न खरीदरों को घर...1 दर्जन बिल्डरों पर ग्रे नोएडा प्राधिकरण लेगा एक्शन
Amrit Bharat Express
रेलवे ट्रैक पर फंसा था दूध का टैंकर, तभी आ धमकी अमृत भारत एक्सप्रेस; टला बड़ा हादसा
Uttarkashi News
सात समंदर पार से उत्तराखंड पहुंची बारात, शादी के बंधन में बंधे मेलोडी और अक्षय
Lekhpal suspended for stubble burning
पराली जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने के आरोप में 9 लेखपाल सस्पेंड
samajwadi party on sir
UP News: सपा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, जानें SIR को लेकर क्या रखी डिमांड?
Maharajganj
अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण, नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसिय
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में पाला बढ़ा रहा ठंड! तेज हवाओं ने गिराया पारा; जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
Yo Yo Honey Singh Performance
यो-यो हनी सिंह की धुन पर थिरका लखनऊ, फ्री म्यूजिक फेस्ट में पहुंचे 35 हजार युवा
Barabanki latest News
तोड़ी कचौड़ी, निकली छिपकली... 'गु्प्ता जी की स्वादिष्ट कचौड़ियों' की दुकान पर हंगामा
Nainital Accident News
नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से तीन टीचरों की मौत, एक गंभीर घायल