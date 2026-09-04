/नोएडा में जन्माष्टमी पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, ISKCON मंदिर में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और मंदिर परिसर में व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रहे, इसके लिए ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. मंदिर के आसपास सिविल पुलिस के साथ-साथ सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे. जन्माष्टमी के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए शुक्रवार शाम 4 बजे के बाद कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य मंदिर की ओर आने वाले श्रद्धालुओं और आम वाहन चालकों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना है.