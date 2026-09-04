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नोएडा में जन्माष्टमी पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, ISKCON मंदिर में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Noida News: जन्माष्टमी को लेकर नोएडा के मंदिरों में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है. सेक्टर 33 के इस्कॉन मंदिर के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 04, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:50 PM IST
नोएडा में जन्माष्टमी पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, ISKCON मंदिर में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात
Image Credit: Social Media

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