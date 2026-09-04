/नोएडा में जन्माष्टमी पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, ISKCON मंदिर में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

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Noida News: नोएडा सेक्टर-33 के इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है. देर शाम तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए नोएडा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं.
ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात
श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और मंदिर परिसर में व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रहे, इसके लिए ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. मंदिर के आसपास सिविल पुलिस के साथ-साथ सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे. जन्माष्टमी के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए शुक्रवार शाम 4 बजे के बाद कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य मंदिर की ओर आने वाले श्रद्धालुओं और आम वाहन चालकों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना है.
डायवर्जन व्यवस्था का पालन करने की अपील
पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें और निर्धारित मार्गों का ही इस्तेमाल करें. इस्कॉन मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण के लिए एक तरफ से प्रवेश और दूसरी तरफ से निकासी की व्यवस्था की गई है. इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने में मदद मिलेगी.
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लिया जायजा
वहीं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्र ने मंदिरों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत कर सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. हर तरफ भक्तिमय माहौल है और श्रद्धालुओं को अब इंतजार है उस शुभ घड़ी का, जब भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाएगा.
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