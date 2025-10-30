नोएडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ट्रायल के पहले ही दिन निराशा....विमान, रनवे और तकनीक सबकुछ था Ready फिर आई ये बड़ी बाधा

Jewar Airport Calibration Flight Trial Cancelled: नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है. अब बस उड़ान सेवा शुरू होने का इंतजार है. नोएडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ट्रायल के पहले ही दिन निराश होना पड़ा है. एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया. यह ट्रायल गुरुवार को होना था, लेकिन अब शुक्रवार से शुरू होने की संभावना है.

क्या होता है कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल?

बताया गया कि नोएडा एयरपोर्ट पर कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल दो दिनों तक चलेगा. इसमें प्रतिदिन लगभग दो घंटे तक कैलिब्रेशन फ्लाइट का परीक्षण किया जाएगा. कैलिब्रेशन फ्लाइट किसी भी नए एयरपोर्ट की उड़ान सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की जांच के लिए महत्वपूर्ण होती है. इस परीक्षण के दौरान, विमान रनवे, नेविगेशन उपकरण (जैसे ILS, VOR, DME), कम्युनिकेशन सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम की सटीकता की जांच करता है.

कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल का उद्देश्य?

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विमान सुरक्षित रूप से लैंडिंग और टेकऑफ कर सके और सभी तकनीकी मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हों. यह पूरी प्रक्रिया नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की निगरानी में संपन्न होती है. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ड्रीम प्रोजेक्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उद्घाटन के करीब है.

कब होगा नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन?

नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. मुख्यमंत्री ने हाल ही में एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था और जनसभा स्थल भी तय किया था. जानकारी के अनुसार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में होने की संभावना है. उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की उम्मीद है.

