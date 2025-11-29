Airport jobs: गांव के छोरे पहनेंगे ऑफिसर की वर्दी! जेवर एयरपोर्ट पर खुल रहा रोजगार का पिटारा, जानें किसे मिला इंटरव्यू का लेटर!

Jewar Airport News: नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान एकमुश्त पांच लाख का मुआवजा लेने की जगह रोजगार का विकल्प चुनने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) ने ऐसे परिवार के युवाओं को साक्षात्कार के लिए पत्र भेजने शुरू कर दिए हैं. इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी, जिससे युवाओं में भारी उत्साह है.

इंटरव्यू कॉल लेटर मिलने शुरू

युवाओं को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) की ओर से साक्षात्कार लेटर मिलने शुरू हो गए हैं. जिसके बाद युवाओं में उत्साह का माहौल है. ये उन किसान परिवार के बच्चों के लिए ऐतिहासिक फैंसला है कि जब उनके बच्चे भी अब नोएडा एयरपोर्ट में काम करेंगे. युवाओं ने अब तैयारी करनी शुरू कर दी है.

क्या लिखा है लेटर में...

NIAL द्वारा भेजे गए आधिकारिक ई-मेल में साफ लिखा गया है कि यह कॉल Employment Support Initiative के तहत दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से कन्सेशनायर पार्टनर्स उपयुक्त निजी नौकरियों के लिए युवाओं का सिलेक्शन करेंगे. इंटरव्यू 2 दिसंबर 2025 को है. साक्षात्कार जेवर एयरपोर्ट के साइट ऑफिस में होगा. इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वाले युवाओं की सुविधा के लिए एयरपोर्ट और अथॉरिटी की बसें भी उपलब्ध रहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या था नियम?

पूर्व जिलाधिकारी BN सिंह के मुताबिक कुछ दिनों पहले परियोजना प्रभावित युवाओं को कॉपरेशन-17 की ओर से सलाह दी गई थी. किसानों को RFCTLARR Act, 2013 और उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण नियमावली (Rule 153/154) के तहत समझाया गया कि जिन किसान परिवार को पांच लाख का मुआवजे के पैसे नहीं चाहिए वो नौकरी का विकल्प चुन सकते हैं. इस पर कुछ किसान सहमत हुए तो कुछ असहमत. युवाओं ने इसमें रुचि दिखाई और सभी ने सहमति दी, जिसके बाद यमुना प्राधिकरण के सीईओ और जिलाधिकारी ने NIAL और शासन को उन युवाओं के इंटर्व्य के लेटर भेजें. सहमति के बाद फॉर्म भरवाया जाता है.

पूर्व जिलाधिकारी व Cooperation-17 के अध्यक्ष बीएन सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि रोजगार प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की जानी चाहिए, जिसमें इंटरव्यू से लेकर नौकरी का चयन व वेतन, युवाओं की योग्यता के अनुसार मिले. प्रत्येक पात्र युवा सम्मान जनक एयरपोर्ट में नौकरी के अवसर प्राप्त कर सके.

पांच हजार किसानों ने दी थी जमीन

एयरपोर्ट के पहले चरण में पांच हजार किसानों ने जमीन दी थी. जिन किसानों ने नौकरी की जगह पांच लाख चुने उन्हें मुआवजा मिल चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 335 किसानों ने ही नौकरी का विकल्प चुना था.

रोजगार विकल्प चुनने वाले युवाओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल है. उन्होंने कहा कि यह कदम परियोजना-प्रभावित युवाओं के लिए लंबी प्रतीक्षा के बाद एक महत्वपूर्ण शुरुआत है.

यूपी में कितनी जेल हैं? 141 साल पहले किस शहर में बनी थी प्रदेश की पहली सेंट्रल जेल?

