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नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालों के लिए जरूरी खबर, यात्रियों के लिए पार्किंग रेट तय, जानें रेट

Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है. अब एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए पार्किंग रेट भी तय कर दिए हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 20, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:31 PM IST
नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालों के लिए जरूरी खबर, यात्रियों के लिए पार्किंग रेट तय, जानें रेट
Image Credit: Jewar Airport

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