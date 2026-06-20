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Noida International Airport: जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो गई है. अब जेवर एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के लिए पार्किंग के नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत अब वाहनों के प्रवेश और पार्किंग के लिए शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं. इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने लगने वाले जाम को नियंत्रित करना और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है.
जेवर एयरपोर्ट पर पार्किंग के नए नियम लागू
नियमों के अनुसार, नोएडा एयरपोर्ट परिसर में किसी भी वाहन के लिए शुरुआती 7 मिनट की एंट्री पूरी तरह से फ्री रहेगी. इसका लाभ उठाकर लोग यात्रियों को आसानी से ड्रॉप या पिक कर सकेंगे. यदि कोई वाहन इस निर्धारित 7 मिनट की समय सीमा से अधिक समय तक एयरपोर्ट परिसर में रुकता है तो उसे पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा. निजी कारों के लिए 2 घंटे तक का पार्किंग शुल्क 150 रुपये तय किया गया है, जबकि व्यावसायिक गाड़ियों और कैब के लिए यह शुल्क 250 रुपये रखा गया है.
किस वाहन को कितना करना होगा भुगतान
तय सीमा के बाद अतिरिक्त समय के लिए प्रति घंटा 50 से 100 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. वहीं, कमर्शियल बसों और अन्य भारी वाहनों के लिए यह शुल्क 400 से 500 रुपये के बीच रहेगा. वहीं, पूरे दिन के लिए निजी वाहनों की पार्किंग शुल्क 600 रुपये है तो वहीं कमर्शियल वाहनों के लिए पूरे दिन का पार्किंग शुल्क 700 रुपये है.
ऐसे कर सकेंगे भुगतान
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग के भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट, फास्टैग और नकद, तीनों विकल्पों की सुविधा दी गई है. एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने समय का प्रबंधन उसी अनुसार करें ताकि शुल्क से बचा जा सके और टर्मिनल क्षेत्र में भीड़-भाड़ न हो. यह व्यवस्था जेवर एयरपोर्ट के परिचालन में आने वाली चुनौतियों को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.