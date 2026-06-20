जेवर एयरपोर्ट पर पार्किंग के नए नियम लागू

नियमों के अनुसार, नोएडा एयरपोर्ट परिसर में किसी भी वाहन के लिए शुरुआती 7 मिनट की एंट्री पूरी तरह से फ्री रहेगी. इसका लाभ उठाकर लोग यात्रियों को आसानी से ड्रॉप या पिक कर सकेंगे. ​यदि कोई वाहन इस निर्धारित 7 मिनट की समय सीमा से अधिक समय तक एयरपोर्ट परिसर में रुकता है तो उसे पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा. निजी कारों के लिए 2 घंटे तक का पार्किंग शुल्क 150 रुपये तय किया गया है, जबकि व्यावसायिक गाड़ियों और कैब के लिए यह शुल्क 250 रुपये रखा गया है.