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जेवर के किसानों का लखनऊ आगमन: बोले- योगी जी ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाया

Noida News: जेवर के किसानों के लिए 15 जून 2026 का दिन बेहद यादगार और भावनात्मक रहा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले 170 किसान, जिनमें 28 महिलाएं भी शामिल थीं, पहली सीधी उड़ान से लखनऊ पहुंचे.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 15, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:29 PM IST
जेवर के किसानों का लखनऊ आगमन: बोले- योगी जी ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाया

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