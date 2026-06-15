मुख्यमंत्री का भरोसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर किसानों से आत्मीय संवाद किया. इस दौरान उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है कि आपको कभी भी निराश या हताश नहीं होना पड़ेगा. आपका समर्पण ही आज इस विशाल विकास परियोजना की नींव है. मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि वक्त सबका आता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय और विकास की सोच ही व्यक्ति और समाज को आगे ले जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि आज जेवर की चर्चा हर तरफ है और अब 'कुबेर' भी वहां आना चाहते हैं। यानी, यह एयरपोर्ट पूरे इलाके में आर्थिक खुशहाली और निवेश का केंद्र बनेगा.