पीयूष पांडे की नई किताब 'उसने बुलाया था' : सस्पेंस-थ्रिलर से भरपूर है PhD करने भारत लौटी एक लड़की की कहानी

Noida: पत्रकार-लेखक-व्यंग्यकार पीयूष पांडे की नयी किताब 'उसने बुलाया था' इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. 'उसने बुलाया था' एक सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन इस उपन्यास की चर्चा की वजह सिर्फ इसका रहस्य-रोमांच से भरपूर होना नहीं है बल्कि इस उपन्यास का बिलकुल अलग विषय और इस विषय का एक आयाम मीडिया की दुनिया की गंदगी से जुड़ना भी है.

उसने बुलाया था में प्रज्ञा नाम की एक लड़की अमेरिका से लौटकर भारत में अपनी पीएचडी शुरु करती है. उसकी पीएचडी का विषय़ बेहद अलग और दिलचस्प है. ये विषय है-‘शराब पीने के बाद अकेला पुरुष अकेली महिला के साथ कैसा व्यवहार करता है. ‘इस दिलचस्प प्लॉट से कहानी शुरु होती है, लेकिन नोएडा की एक सोसाइटी के बाहर एक लाश मिलने के बाद कहानी अलग मोड़ लेती है और प्रज्ञा की प्रयोगशाला देश का सबसे सनसनीखेज मामला बन जाती है.

पीयूष पांडे पेशे से पत्रकार-फिल्मकार हैं, तो उनके इस उपन्यास में इन दोनों दुनिया का मैल भी अल्फाज़ों के सहारे सतह पर आता है. टेलीविजन चैनलों की दुनिया में एंकर बनने की इच्छुक लड़कियां कैसे फँसाई जाती हैं, और क्यों वो फँस जाती है- इसका भी किताब में किस्सा है. हालांकि, ये किताब मीडिया पर केंद्रित नहीं है/ इसका विषय व्यापक है और देश की हर लड़की से जुड़ा दिखता है. बॉलीवुड अभिनेत्री श्रेया नारायण ने तो एक जगह इसे हर लड़की के लिए जरुरी किताब बताया है.

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पीयूष पांडे बीते 25 साल से मीडिया में हैं. उन्होंने कई बड़े न्यूज चैनलों में वरिष्ठ पदों पर काम किया है. उनकी एक पहचान व्यंग्यकार और सोशल मीडिया एक्सपर्ट की भी रही है. उनके तीन व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. इसके अलावा उनकी लिखी अभिनेता मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी खासी चर्चित रही, जो हिन्दी-अंग्रेजी-गुजराती-मराठी समेत तमाम भाषाओं में प्रकाशित हुई. पीयूष फिल्म ‘ब्लू माउंटेंस’ में एसोसिएट डायरेक्टर रहे तो स्टार प्लस पर प्रसारित ‘महाराज की जय हो’ सीरियल के संवाद उन्होंने लिखे. उनकी लिखी और निर्देशित शॉर्ट फिल्म ‘पार्ट टाइम जॉब’ भी खासी चर्चित रही थी. ‘उसने बुलाया था’ उनका सबसे नया उपन्यास है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया है.