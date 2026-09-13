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पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने जताया शोक

kalraj mishra wife Death: भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा की धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा का नोएडा में निधन हो गया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 13, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:21 AM IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने जताया शोक
Image Credit: noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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