/पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने जताया शोक

राज्य चुनें
Kalraj Mishra wife passes away: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा का रविवार (13 सितंबर) को निधन हो गया. कलराज मिश्र ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर यह भावुक जानकारी दी. उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.
कलराज मिश्र ने साझा किया भावुक संदेश
अपनी जीवनसंगिनी के निधन पर कलराज मिश्र ने 'एक्स' पर लिखा, "मेरी धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा, आज अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर ईश्वर के श्रीचरणों में विलीन हो गई हैं। प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें।"
तमाम दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया...
"भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"
भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी की धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
ॐ शांति।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 13, 2026
उपराज्यपाल दिनेश शर्मा: "अत्यंत दुखद समाचार है कि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की अर्धांगिनी सत्यवती मिश्रा, हम सब की चाची जी अब नहीं रहीं। निष्कपट, धर्मपरायण और सब की चिंता करने वाली आप एक ऐसी गृहणी थीं, जो घर में आने वाले हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान देती थीं।"
यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी: "ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य: "भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता एवं पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। मेरी विनम्र संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।"
केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "पूर्व राज्यपाल राजस्थान, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्र की धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा के गोलोकगमन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं परिवार को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"
भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें..!!"
उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.