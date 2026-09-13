/पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने जताया शोक

Kalraj Mishra wife passes away: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा का रविवार (13 सितंबर) को निधन हो गया. कलराज मिश्र ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर यह भावुक जानकारी दी. उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.