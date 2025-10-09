Advertisement
Karwa Chauth Moon Rise Time: करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा? देखें नोएडा से लेकर लखनऊ तक आपके शहर में चंद्रोदय का समय

Chandrodaya Time in UP Cities: करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए रखती हैं. यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है. आइए जानते हैं कि 10 अक्टूबर को आपके शहर में करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा.   आपको बताते हैं कि आपके शहर में करवा चौथ का चांद कब निकलेगा.

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:02 PM IST
Karwa Chauth 2025 Moon rise Time

Karwa Chauth Moon Time 2025: देश में सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा. करवा चौथ के त्योहार को लेकर सुहागिन महिलाओं ने भी खास तैयारियां की हैं. इस दिन चांद का दीदार काफी अहम होता है. सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत के बाद अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती है. रात में चांद देखने के बाद ही वे अपना व्रत तोड़ती हैं. इस दिन बेसब्री से चांद निकलने का इंतजार करती हैं. बेसब्री से करते हैं.  आइए जानते हैं कि 10 अक्टूबर को आपके शहर में करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा.

यूपी के विभिन्न शहरों में करवा चौथ के चांद निकलने का समय (2025) 
नोएडा:  रात 8 बजकर 13 मिनट
गाजियाबाद: रात 8 बजकर 13 मिनट
लखनऊ: रात 8 बजकर 2 मिनट
कानपुर: रात 8 बजकर 6 मिनट
प्रयागराज: रात 8 बजकर 2 मिनट
मेरठ: रात 8 बजकर 2 मिनट
अलीगढ़: रात 8 बजकर 14 मिनट
वाराणसी: रात 8 बजकर 12 मिनट
आगरा: रात 8 बजकर 13 मिनट
गोरखपुर: रात 8 बजकर 10 मिनट

करवा चौथ पूजा का समय 2025 (Karwa Chauth 2025 puja time)
पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 मिनट से शुरू होगी जो 10 अक्टूबर को शाम 7:38 मिनट पर खत्म होगी. 10 अक्टूबर को करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 मिनट से लेकर शाम 07:07 मिनट तक रहेगा.  पूजा के लिए कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा.

ध्यान दें: यह जानकारी 2025 के लिए है और चंद्रोदय का समय स्थान के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है. सटीक जानकारी के लिए आप स्थानीय मौसम विभाग या भरोसेमंद समाचार स्रोतों की वेबसाइट देख सकते हैं. 

