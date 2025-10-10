Advertisement
नोएडा में कितने बजे निकलेगा करवाचौथ का चांद? इस समय तक सज धजकर हो जाएं तैयार

Karwa Chauth Moonrise Time Noida: शुक्रवार को देशभर में करवाचौथ का व्रत मनाया जा रहा है. दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करने के बाद चांद का इंतजार रहता है. ऐसे में आइये जानते हैं नोएडा में कितने बजे चांद निकलेगा?

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:08 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

10 October 2025 Moonrise Timing in Noida: करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है. दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करने के बाद चांद का इंतजार रहता है. ऐसे में आइये जानते हैं नोएडा में कितने बजे चांद निकलेगा?..... 

करवा चौथ पूजा टाइम‍िंग 
करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है. करवा चौथ पर म‍िट्टी के बर्तन से पूजा का विशेष महत्‍व होता है. करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को पूजा आदि के बाद दान देने का भी महत्‍व है. जानकारी के मुताबिक, इस बार करवा चौथ पूजा का का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 म‍िनट से शाम 07 बजकर 11 म‍िनट तक रहेगा. 

पूजा के लिए रहेगा इतना वक्‍त 
पंचांग के अनुसार, करवा चौथ की पूजा का शुभ समय शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा. पूजा का कुल समय लगभग 1 घंटा 14 मिनट का होगा. इसी अवधि में महिलाएं करवा माता और भगवान शिव-पार्वती की आराधना करेंगी.

नोएडा में कब निकलेगा करवाचौथ का चांद? 
करवाचौथ की रात चांद के निकलने पर महिलाएं चंद्र देव की पूजा करती हैं. उस समय लोटे में कच्चा दूध, अक्षत, फूल और पवित्र जल भरकर चंद्र देव के मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य देती हैं. इसके बाद जल और प्रसाद ग्रहण करके पारण करती हैं. नोएडा में चांद निकलेगा का समय 8:12 बजे है. मौसम विभाग के मुताबिक, आसमान पूरी तरह साफ रहेगा. किसी तरह का बारिश का अलर्ट नहीं है. ऐसे में निर्धारित समय पर ही चांद निकल सकता है. इससे पहले व्रती महिलाएं सज धजकर तैयार रहें. 

TAGS

