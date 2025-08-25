Noida Liquor Consumption: अंग्रेजी पर भारी देसी शराब! चौंका देगा नोएडा में पियक्कड़ों का ये आंकड़ा

Noida Liquor Consumption: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शराब बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं यानी यहां पर शराब की ज्यादा खपत होने लगी है. जिले में अंग्रेजी शराब पीने वालों की कमी नहीं है पर ताजा आकंडा बताता है कि इंग्लिश के मुकाबले देसी शराब पीने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है.वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,735 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1,923 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है।

शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी

नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में शराब पीने वाले वालों की संख्या में खूब बढ़ोत्तरी हुई है. जिला आबकारी के मुताबिक शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले में 2022-23 में 51434.77 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई थी.2023-24 में 58914.92 लीटर और 2024-25 जुलाई तक 48359.07 लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है. ये दोनों तरह की शराब यानी अंग्रेजी और देसी और वियर शामिल हैं.

शराब तस्करी पर नकेल कसी जा रही

उन्होंने बताया कि जिले की सीमा पर शराब तस्करी करने वालों पर पूरी तरह नकेल कसी जा रही है. शराब तस्करों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग इलाकों में कई टीमों को लगाया हुआ है. इसके अलावा दूसरे राज्यों की सीमा और क्षेत्र में जो लोग अवैध रुप से शराब बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है.

नए साल पर खूब बिकी शराब

नए साल में शराब पीने के मामले में नोएडा वालों ने बाजी मारी है. नोएडा वालों ने 2025 की शुरूआत में 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की शराब पी डाली है. ये आंकड़ा बीते साल के मुताबिक काफी ज्यादा रहा. 31 दिसंबर 2024 को शराब की बिक्री करीब 14 करोड़ रुपये की हुई, जबकि 1 जनवरी को यह आंकड़ा 2 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचा था.