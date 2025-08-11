डेकेयर में 15 महीने की बच्ची पर 'थर्ड डिग्री टॉर्चर', CCTV कैमरा में केयरटेकर की हैवानियत देख खड़े हो गए रोंगटे

Noida: महानगरों में जहां पति-पत्नी दोनों ही नौकरीपेशा हैं और मजबूरी में बच्चों की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं रहने की स्थिति में उन्हें डेकेयर में छोड़ दिया जाता है. लेकिन क्या आपके कलेजे के टुकड़े की देखभाल के लिए डेकेयर सुरक्षित हैं. नोएडा में हाल में एक बच्ची के साथ हुई क्रूरता की घटना ने डेकेयर में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये हैं.

डेकेयर में बच्ची से क्रूरता

बच्ची से डेयर केयर में क्रूरता की घटना थाना सेक्टर 142 के सेक्टर 137 स्थित पारस टियरा सोसायटी डेयर केयर की है. जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि डेयर केयर की सहायिका एक बच्ची के सिर को पहले दीवार में मारती है, उसे मुक्का मारती है और फिर ज़मीन पर पटक देती है. बच्ची चोट और दर्द की वजह से बुरी तरह रोती है लेकिन सहायिका उस पर एक के बाद एक वार करती रहती है. आरोप है कि सहायिका ने बच्ची को बेल्ट से भी बुरी तरह मारा-पीटा और बच्ची का काटा भी है.

कैसे हुआ खुलासा

बच्ची को जब उसके माता-पिता डेकेयर से घर लेकर गए तब भी उसने रोना बंद नहीं किया. माता पिता ने देखा कि बच्ची के शरीर पर काटने के निशान हैं और उसका सर भी सूजा हुआ है. बच्ची के माता-पिता शिकायत लेकर डेकेयर पहुंचे तो पहले तो डेकेयर संचालक ने शिकायत नहीं सुनी और फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा. इसके बादा माता-पिता ने थाना सेक्टर 142 में पुलिस से शिकायत की.

पुलिस ने बच्ची के माता-पिता की तहरीर पर डेयर केयर और उसकी सहायिका के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया. डेकेयर के सीसीटीवी फुटेज में घटना की पुष्टि हुई है.

