UP Breaking News Live: पीएम मोदी आज करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण; पूरा क्षेत्र रेड जोन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
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UP Breaking News Live: 28 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट के फेज-1 को करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. SPG के साथ हजारों जवानों की तैनाती की गई है. पूरा क्षेत्र रेड जोन घोषित, 300 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.
Jewar Airport Inauguration: उत्तर प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन
जेवर एयरपोर्ट की आज मिलेगी सौगात
PM नरेंद्र मोदी आज करेंगे शुभारंभ
एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट
Jewar Airport Inauguration Live: जेवर एयरपोर्ट पर CM योगी का पोस्ट
'नए भारत के नए यूपी की विकास यात्रा'
यात्रा आज स्वर्णिम शिखर स्पर्श करेगी- CM
UP Breaking News Live:लखनऊ से बड़ी ख़बर
एक्साइज ड्यूटी कटौती पर बोले डिप्टी सीएम
'सरकार ने जनता के हित में लिया फैसला'
'सरकार की जितनी तारीफ की जाय कम है'
UP News Today Live: पंकज चौधरी ने की मोदी सरकार की तारीफ
पेट्रोल-डीजल पर राहत का फैसला- पंकज चौधरी
आम जनता की चिंता करते हैं PM- पंकज चौधरी
'कल PM मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन'
UP Breaking News Live:रामनवमी के बाद पुलिस अलर्ट
DIG ने चंदौसी में पैदल मार्च किया
अधिकारियों को सख्त निगरानी के निर्देश
Jewar Airport Inauguration: PM मोदी आज करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण; पूरा क्षेत्र रेड जोन घोषित, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद. एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है.
Jewar Airport Inauguration: आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन है.
कार्यक्रम बड़ा...सुरक्षा बेहद कड़ी
SPG के साथ हजारों जवानों की तैनाती
पूरा क्षेत्र रेड जोन घोषित, 300 से ज्यादा सीसीटीवी