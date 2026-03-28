UP Breaking News Live: पीएम मोदी आज करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण; पूरा क्षेत्र रेड जोन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 28 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन करेंगे. एयरपोर्ट के फेज-1 को करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. SPG के साथ हजारों जवानों की तैनाती की गई है. पूरा क्षेत्र रेड जोन घोषित, 300 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

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