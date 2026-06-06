जानिए क्यों हुआ ये तबादला?

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने छह बड़े पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किए गए थे. पुलिस उपायुक्त ने सभी स्थानांतरित पुलिस अधिकारियों को बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं. प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो, यह फेरबदल पुलिसिंग को अधिक चुस्त बनाने और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है.