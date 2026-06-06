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गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट जोन 3 में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 उप निरीक्षक और कई चौकी इंचार्ज इधर से उधर हुए, देखें पूरी लिस्ट

UP Police Transfer: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के जोन थ्री में 28 उप-निरीक्षकों (सब-इंस्पेक्टर) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. इस फेरबदल से जिले के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में तैनात कई प्रभारियों को बदला गया है. यहां जानिए किसका कहां हुआ ट्रांसफर?

Written ByPooja Singh
Published: Jun 06, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:33 AM IST
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट जोन 3 में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 उप निरीक्षक और कई चौकी इंचार्ज इधर से उधर हुए, देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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