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UP Police Transfer: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के जोन थ्री में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. ताकि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जा सके. शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त (DCP) ग्रेटर नोएडा परवीन रंजन सिंह ने 28 उप-निरीक्षकों (सब-इंस्पेक्टर) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. इस फेरबदल से जिले के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में तैनात कई प्रभारियों को बदला गया है.
28 उप निरीक्षकों का तबादला
जारी आदेश के मुताबिक, उप-निरीक्षक अश्वनी कुमार को प्रमुख व्यापारिक केंद्र जगत फार्म चौकी (थाना बीटा-02) की कमान सौंपी गई है, जिनका थाना रबुपुरा से तबादला हुआ है. वहीं, रीयल कुमार को व्यस्त और संवेदनशील परीचौक चौकी (थाना बीटा-02) का प्रभारी उप-निरीक्षक बनाया गया है. इसके अलावा महिला उप-निरीक्षक शिवानी को चौकी प्रभारी चोटी (बीटा-02), उप-निरीक्षक अखिलेश कुमार को चौकी प्रभारी ए.डब्ल्यू.एच.ओ. और उप-निरीक्षक विकास सिंह को चौकी प्रभारी एनपीएक्स (नॉलेज पार्क) बनाया गया है.
कई चौकी इंचार्ज बदले
जेवर और दनकौर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव हुए हैं. उप-निरीक्षक रमेश चन्द्र को अब कस्बा दनकौर चौकी का प्रभारी बनाया गया है, जबकि उप-निरीक्षक सन्नी कुमार को कस्बा जेवर चौकी की कमान दी गई है. उप-निरीक्षक शिवांश तिवारी को जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और स्थानीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण टोल चौकी पर तैनात कर दिया गया है. वहीं, उप-निरीक्षक सौरम कुमार को फॉर्मूला वन चौकी का प्रभार मिला है.
जानिए क्यों हुआ ये तबादला?
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने छह बड़े पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किए गए थे. पुलिस उपायुक्त ने सभी स्थानांतरित पुलिस अधिकारियों को बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं. प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो, यह फेरबदल पुलिसिंग को अधिक चुस्त बनाने और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है.
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