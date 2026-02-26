गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, डीसीपी नोएडा बने साद मियां खान; जानिए किसे मिली ग्रेटर नोएडा की कमान?

Noida Police Transfer: गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में डीसीपी स्तर पर बड़े फेरबदल हुए हैं. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कई अधिकारियों की जिम्मेदारी बदल दी है. ये फैसला कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है. इस तबादले में गौतमबुद्ध नगर जिले के दोनों पुलिस जोन में नए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है.

किसे कहां की मिली जिम्मेदारी?

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) ग्रेटर नोएडा साद मियां खान को डीसीपी नोएडा बनाया गया है. जबकि, वेटिंग में चल रहे डीसीपी डॉ. प्रवीन रंजन डीसीपी ग्रेटर नोएडा बना दिए गए हैं. आपको बता दें, साद मियां खान एक अनुभवी और कुशल अधिकारी हैं. ग्रेटर नोएडा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. अब नोएडा जैसे व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र की कमान उनके हाथों में है.

किसके हाथों में ग्रेटर नोएडा की कमान?

नोएडा एनसीआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक और आवासीय हब है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती मानी जाती रही है. अब अगर बात करें डीसीपी डॉ. प्रवीन रंजन की तो उनके हाथों में ग्रेटर नोएडा की कमान सौंपी गई है. उनकी इस नियुक्ति से ग्रेटर नोएडा में पुलिस प्रशासन को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती

ग्रेटर नोएडा तेजी से विकसित हो रहा है. यहां औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान और आवासीय कॉलोनियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक चुनौती बना हुआ है. ऐसे में प्रवीण रंजन के सामने क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाना और नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी.

क्या है इसका महत्व?

गौतमबुद्ध नगर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. ऐसे में यहां की पुलिस व्यवस्था पर खास फोकस किया जाता रहा है. यह तबादला उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हुआ है. जिससे माना जा रहा है कि इन दोनों क्षेत्रों में पुलिस की कार्यप्रणाली और ज्यादा प्रभावी होगी. इन दोनों अधिकारियों ने अपने-अपने नए पदों पर कार्यभार संभाल लिया है.

