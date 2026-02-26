Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3123045
Zee UP-UttarakhandNoida

गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, डीसीपी नोएडा बने साद मियां खान; जानिए किसे मिली ग्रेटर नोएडा की कमान?

Noida Police Transfer: गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं. उन्होंने डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान को डीसीपी नोएडा की जिम्मेदारी सौंपी है. कहा जा रहा है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है. ऐसे में जानिए कौन बने डीसीपी ग्रेटर नोएडा? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Noida Police Transfer
Noida Police Transfer

Noida Police Transfer: गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में डीसीपी स्तर पर बड़े फेरबदल हुए हैं. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कई अधिकारियों की जिम्मेदारी बदल दी है. ये फैसला कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है. इस तबादले में गौतमबुद्ध नगर जिले के दोनों पुलिस जोन में नए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है.

किसे कहां की मिली जिम्मेदारी?
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) ग्रेटर नोएडा साद मियां खान को डीसीपी नोएडा बनाया गया है. जबकि, वेटिंग में चल रहे डीसीपी डॉ. प्रवीन रंजन डीसीपी ग्रेटर नोएडा बना दिए गए हैं. आपको बता दें, साद मियां खान एक अनुभवी और कुशल अधिकारी हैं. ग्रेटर नोएडा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. अब नोएडा जैसे व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र की कमान उनके हाथों में है.

किसके हाथों में ग्रेटर नोएडा की कमान?
नोएडा एनसीआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक और आवासीय हब है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती मानी जाती रही है. अब अगर बात करें डीसीपी डॉ. प्रवीन रंजन की तो उनके हाथों में ग्रेटर नोएडा की कमान सौंपी गई है. उनकी इस नियुक्ति से ग्रेटर नोएडा में पुलिस प्रशासन को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती
ग्रेटर नोएडा तेजी से विकसित हो रहा है. यहां औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान और आवासीय कॉलोनियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक चुनौती बना हुआ है. ऐसे में प्रवीण रंजन के सामने क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाना और नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी.

क्या है इसका महत्व?
गौतमबुद्ध नगर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. ऐसे में यहां की पुलिस व्यवस्था पर खास फोकस किया जाता रहा है. यह तबादला उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हुआ है. जिससे माना जा रहा है कि इन दोनों क्षेत्रों में पुलिस की कार्यप्रणाली और ज्यादा प्रभावी होगी. इन दोनों अधिकारियों ने अपने-अपने नए पदों पर कार्यभार संभाल लिया है.

यह भी पढ़िए: UP Police: होली के बाद पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव! 28 फरवरी को रिटायर होंगे 3 DG  रैंक अधिकारी, इन्हें मिलेगा प्रमोशन

TAGS

Dcp saad mian khandcp noida new responsibilitypraveen ranjan greater noida dcpadministrative reshuffle in greater noidanoida police transfer

Trending news

Hapur News
क्रिप्टो में मुनाफे का झांसा; हापुड़ के कारोबारी से 50.50 लाख उड़ाए; केस दर्ज
UP BJP
UP के 80 से ज्यादा MLA का कट सकता है टिकट! BJP ने SIR पर फोकस न करने वालों को चेताया
Lucknow news
होली-रमजान सुरक्षा अलर्ट! यूपी पुलिस ने चाक-चौबंद गश्त और वाक थ्रू अभियान किया शुरू
UP government employees
होली से पहले बरसेगा पैसा:UP के सरकारी कर्मचारियों को इसी महीने मिलेगी सैलरी और पेंशन
Lucknow IT Raid
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर IT की रेड आज भी जारी, छापेमारी पर क्या बोली मायावती?
UP Road Accidents
गाजीपुर में ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचला, मां और दो बेटियों समेत 3 की दर्दनाक मौत
up breaking news
UP Breaking News Live: वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, आज मथुरा के नंदगांव में लठ्ठमार होली, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
uttarakhand weather update
24 घंटे बाद मौसम लेगा यू टर्न,बद्रीनाथ-केदारनाथ में हिमपात, मैदानों में बढ़ेगी ठिठुरन
Uttarakhand budget
1.11 लाख करोड़ का होगा उत्तराखंड बजट, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी, ये प्रस्ताव भी पास
Agra News
बेकाबू रफ्तार ने उजाड़ा परिवार: डंपर की टक्कर से पति-पत्नी की मौत, 3 मासूम हुए अनाथ