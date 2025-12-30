Advertisement
शादी नहीं की तो...! नोएडा में दिलजले आशिक का शोले वाला कांड, देखकर लोगों के फूले हाथ-पांव

Noida News: बॉलीवुड की फिल्म शोले आपको याद होगी. जिसमें वीरू बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. यूपी के ग्रेटर नोएडा से भी ऐसा ही अजब-गजब मामला सामने आया है. जहां एक गांव में दिलजले आशिक ने शोले वाला कांड कर दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:48 PM IST
Noida News
Noida News

Noida News: बॉलीवुड की फिल्म शोले आपको याद होगी. जिसमें वीरू को आपने बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ते हुए देखा होगा. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से भी ऐसा ही अजब-गजब मामला सामने आया है. जहां एक गांव में दिलजले आशिक ने शोले वाला कांड कर दिया. जहाँ शादी से इनकार किए जाने पर युवक 50 फीट ऊंचे एक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया. काफी कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
दरसअल दादरी थाना क्षेत्र के जारचा मार्ग स्थित शाहपुर गांव के पास बने एक हाई टेंशन टावर पर एक युवक चढ़ गया. टावर की ऊंचाई करीब 50 फीट थी. पुलिस के अनुसार युवक की पहचान बुलंदशहर निवासी पंकज के रूप में हुई है. पंकज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में नौकरी करता है. उसका एक युवती से काफी समय से संपर्क था और वह उससे शादी करना चाहता था. जब युवती और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया तो पंकज मानसिक रूप से परेशान हो गया.

हाईटेंशन टावर पर चढ़कर किया हंगामा
इसी तनाव में वह युवती के इलाके में पहुंचा और पास ही लगे हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. युवक करीब तीन घंटे तक टावर पर ही बैठा रहा, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हो रहा था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इसके बाद पुलिस ने युवती के पिता को भी मौके पर बुलाया काफी देर तक चली बातचीत और समझाने के बाद युवक नीचे उतरने के लिए राजी हुआ. पुलिस और परिजनों की मदद से युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे अपनी निगरानी में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस का कहना है कि युवक की काउंसलिंग कराई जा रही है और मामले की जांच की जा रही है. युवक के इस कारमाने की चर्चा इलाके में हो रही है.

Noida News

