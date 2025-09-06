Mumbai Blast Threat: नोएडा से पकड़ा गया मुंबई को दहलाने की धमकी देने वाला अश्विनी,जानें कौन है ये धमकीबाज?

Noida News: गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई में बम धमाके की धमकी देकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचाने वाले आरोपी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Noida News: आर्थिक नगरी मुंबई में अनंत चतुर्दशी के दिन आतंकी हमला करने की धमकी देने वाले अश्विनी नाम के शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है. जिसने खुद को एक जिहादी संगठन का सदस्य बताया था और शहर में बम धमाकों की धमकी दी थी. मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपने आपको ज्योतिष बताया है. मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. नोएडा पुलिस ने इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आरोपी को नोएडा से धर दबोचा और उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है. आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस करेगी.
कौन है और कहां का रहने वाला है ये धमकीबाज?
आरोपी का नाम अश्विनी है जो 50 साल का है. आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पिछले पांच सालों से नोएडा में रह रहा था. सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि अश्विनी खुद को ज्योतिषी बताता है. उसकी गिरफ्तारी नोएडा के सेक्टर-113 से हुई है. इस शख्स ने मुंबई पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार को एक खतरनाक धमकी भेजी थी. जिसमें मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.
क्या था धमकी में ?
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था, जिसमें ऐसा दावा किया था कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं और 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल कर बड़े धमाके की साजिश रच रहे हैं. मुंबई में कई गाड़ियों में बम रखे गए हैं, जिनमें 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल होगा. उसने कहा कि ये धमाके पूरे शहर को हिलाकर रख देंगे और करीब एक करोड़ लोग इसकी चपेट में आएंगे. इस धमकी में उसने लिखा था कि 34 गाड़ियों में 34 'ह्यूमन बम' लगाए गए हैं. इस धमकी ने पूरे मुंबई में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था.