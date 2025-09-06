Mumbai Blast Threat: नोएडा से पकड़ा गया मुंबई को दहलाने की धमकी देने वाला अश्विनी,जानें कौन है ये धमकीबाज?
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2910591
Zee UP-UttarakhandNoida

Mumbai Blast Threat: नोएडा से पकड़ा गया मुंबई को दहलाने की धमकी देने वाला अश्विनी,जानें कौन है ये धमकीबाज?

Noida News: गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई में बम धमाके की धमकी देकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचाने वाले आरोपी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

noida news
noida news

Noida News: आर्थिक नगरी मुंबई में अनंत चतुर्दशी के दिन आतंकी हमला करने की धमकी देने वाले अश्विनी नाम के शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है. जिसने खुद को एक जिहादी संगठन का सदस्य बताया था और शहर में बम धमाकों की धमकी दी थी. मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपने आपको ज्योतिष बताया है. मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है.  नोएडा पुलिस ने इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आरोपी को नोएडा से धर दबोचा और उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है.  आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस करेगी.

कौन है और कहां का रहने वाला है ये धमकीबाज?
आरोपी का नाम अश्विनी है जो 50 साल का है. आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पिछले पांच सालों से नोएडा में रह रहा था. सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि अश्विनी खुद को ज्योतिषी बताता है. उसकी गिरफ्तारी नोएडा के सेक्टर-113 से  हुई है.  इस शख्स ने मुंबई पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार को एक खतरनाक धमकी भेजी थी. जिसमें मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.

क्या था धमकी में ?
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था, जिसमें ऐसा दावा किया  था कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं और 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल कर बड़े धमाके की साजिश रच रहे हैं.  मुंबई में कई गाड़ियों में बम रखे गए हैं, जिनमें 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल होगा. उसने कहा कि ये धमाके पूरे शहर को हिलाकर रख देंगे और करीब एक करोड़ लोग इसकी चपेट में आएंगे. इस धमकी में उसने लिखा था कि  34 गाड़ियों में 34 'ह्यूमन बम' लगाए गए हैं. इस धमकी ने पूरे मुंबई में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Noida NewsMumbai Blast Threat

Trending news

Uttarakhand
उत्तराखंड के चमोली में आपदाओं ने मचाया हाहाकार,सड़कें बंद, कब पटरी पर लौटेगी जिंदगी!
Varanasi Rain Alert
अगले तीन दिनों तक सताएगी गर्मी, जानें वाराणसी में फिर कब होगी बेतहाशा बारिश?
hamirpur news
हमीरपुर में रात को फिर मंडराए ड्रोन, गांववाले आंखों में काट रहे रातें दहशत में लोग
UPSSSC PET Exam 2025
आज से UPSSSC PET Exam, 48 जिलों में बने 1479 परीक्षा केंद्र,एक क्लिक में जानें सबकुछ
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में फिर गदर काटेंगे काले मेघ! देहरादून समेत इन जिलों में होगी घनघोर बारिश
Chandra Grahan 2025
साल का सबसे बड़ा खगोलीय नजारा.. यूपी में इस दिन दिखेगा पूर्ण चंद्रग्रहण
Lucknow news
डेढ़ म‍िनट में जड़े 26 थप्‍पड़....लखनऊ की नामी यूनिवर्सिटी में लड़की ने दिखाई दबंगई
Fake IAS
लग्‍जरी गाड़‍ियां, आलीशान फ्लैट....फर्जी IAS के काली करतूत की कुंडली खुली
Gorakhpur News
ऑपरेशन सिंदूर में सेना को थी पूरी आजादी...CDS अनिल चौहान बोले-मकसद साफ था
Lucknow news
हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसाया, जबरन धर्मांतरण के बाद बेटे का खतना कराया
;