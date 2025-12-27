ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद अब बस 20 मिनट में! 66.5 करोड़ की लागत से पुल मार्ग का निर्माण शुरू, यूपी-हरियाणा की बदलेगा किस्मत

Greater Noida: हरियाणा के मंझावली और जिला गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिये पुल मार्ग के निर्माण का इंतजार खत्म हो गया है. इस पुल मार्ग के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से एनसीआर क्षेत्र को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. यह पुल न केवल दो राज्यों को भौगोलिक रूप से जोड़ेगा, बल्कि आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास के नए द्वार भी खोलेगा.

66.50 करोड़ की परियोजना, अटल बिहारी वाजपेई के नाम होगा पुल

वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन के साथ मंझावली से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले पुल मार्ग का भूमि पूजन किया गया. इस मौके पर हरियाणा सरकार के राज्यमंत्री राजेश नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, गौतमबुद्धनगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र सिंह नागर सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. करीब 66 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह पुल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई के नाम से जाना जाएगा.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगा सीधा फायदा

इस पुल के बनने से एनसीआर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को तेज, सुरक्षित और आने जाने की आसान सुविधा मिलेगी. खास तौर पर जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यह मार्ग बेहद अहम साबित होगा, जिससे यात्रियों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा.

ग्रामीणों के लिए समय, पैसे और अवसरों की बचत

कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों और सरपंचों ने इस पुल को क्षेत्र की जरूरत बताया. उनका कहना है कि इससे रोजमर्रा के सफर में समय और खर्च दोनों घटेंगे. किसानों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह पुल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े अवसरों तक पहुंच आसान बनाएगा और सीमावर्ती इलाकों के विकास को नई गति देगा.

एनसीआर के लिए ऐतिहासिक कदम

सांसद डॉ. महेश शर्मा ने इस परियोजना को एनसीआर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जबकि राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र सिंह नागर ने इसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच विकास की मजबूत सेतु करार दिया. हरियाणा सरकार के राज्यमंत्री राजेश नागर ने इसे समन्वित विकास का प्रतीक बताया. मुख्य अतिथि कांता कर्दम ने कहा कि यह पुल आने वाले वर्षों में क्षेत्र की प्रगति को नई दिशा देगा.

हकीकत में बदलेगा दशकों पुराना सपना

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि मंझावली और गौतमबुद्धनगर को जोड़ने वाले इस पुल का सपना कई दशक पहले देखा गया था, जो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा हो रहा है. उन्होंने इसे अटल बिहारी वाजपेई की विकासवादी सोच को आगे बढ़ाने वाला कदम बताते हुए कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है.

फरीदाबाद-ग्रेटर नोएडा सफर होगा आसान

मंझावली पुल 630 मीटर लंबा और चार लेन का पुल है, जो यमुना नदी पर बना है. ग्रेटर नोएडा की ओर सड़क जुड़ने से यह पुल पूरी तरह चालू हो जाएगा. फिलहाल, फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा पहुंचने में करीब डेढ़ घंटे लगते हैं, लेकिन पुल के चालू होने के बाद यह सफर सिर्फ 20-25 मिनट का रह जाएगा.

यह पुल सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साझा विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है.