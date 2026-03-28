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जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन के बीच विरोध: हापुड़ में किसान नेता हरीश हूण हाउस अरेस्ट, सरकार को घेरा

Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के उद्घाटन के ऐतिहासिक अवसर पर एक तरफ जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ किसानों का भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है.  

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:05 AM IST
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Hapur News
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नोएडा/अभिषेक माथुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं. लेकिन इस बीच, किसानों का विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है. इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन (लोकहित) के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हूण को हापुड़ पुलिस ने उनके आवास पर हाउस अरेस्ट (नजरबंद) कर लिया. नजरबंदी के दौरान हरीश हूण ने एक वीडियो जारी कर सरकार पर तीखा प्रहार किया. प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसान नेताओं पर सख्ती शुरू कर दी है. 

हरीश हूण ने कहा कि तानाशाही का आलम ये है कि किसान की आवाज ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार सुनना नहीं चाहती. पुलिस में भी हमारे ही भाई हैं, किसान का एक बेटा खेत में अन्न उगाता है और दूसरा सीमा पर रक्षा करता है, लेकिन आज उन्हें हमारे ही घर भेज दिया गया है. 

''ट्रेड डील'' से किसानों की फसलों और भविष्य को खतरा
किसान नेता का आरोप है कि अमेरिका के साथ की जा रही ''ट्रेड डील'' से किसानों की फसलों और भविष्य को खतरा है. इसी के विरोध में किसान आज नोएडा में पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपना चाहते थे. हूण ने वीडियो संदेश में सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि वे किसानों की ''वोट की ताकत'' से प्रधानमंत्री बने हैं और इस बार किसान सड़कों पर संघर्ष के साथ-साथ ''वोट की चोट'' से इसका जवाब देगा.

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 सुरक्षा के कड़े इंतजाम
वहीं, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा से यमुना एकसप्रेस वे होते हुए लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. इसके लिए एक्सप्रेस वे की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी. इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट पर आईएसटीएमएस से एक्सप्रेस वे पर निगरानी की जा रही है. 

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