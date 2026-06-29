नोएडा के सेक्टर 119 की द अरान्या सोसाइटी में भीषण आग, चपेट में कई फ्लैट, मौके पर दमकल

Noida sector 119 fire: नोएडाः गौतमबुद्ध नगर जिले के सेक्टर-119 की एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई है. सोसाइटी के एक टॉवर के 22वें मंजिल पर भयंकर आग लग गई है.कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए हैं. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है. ये आग द अरान्या सोसाइटी में यह आग लगी है. फायर बिग्रेड की टीम आग बुझाने की कोशिश की रही है.

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