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नोएडा के सेक्टर 119 की द अरान्या सोसाइटी में भीषण आग, चपेट में कई फ्लैट, मौके पर दमकल

Noida Fire: नोएडा की सेक्टर 119 की एक सोसायटी में आग लग गई है. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने में जुटी हुई है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 29, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:03 AM IST
नोएडा के सेक्टर 119 की द अरान्या सोसाइटी में भीषण आग, चपेट में कई फ्लैट, मौके पर दमकल
Image Credit: Noida FireSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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