/नोएडा: सिलेंडर लीकेज के चलते धू-धू कर जले मजदूरों के टीन शेड, सामान जलकर राख, बाल-बाल बचे 60 मजदूर

खाना बनाते समय हुआ गैस रिसाव

मामले की जानकारी देते हुए जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि बुधवार रात करीब 10:50 बजे बादलपुर थाना क्षेत्र के कचहेड़ा कादलपुर में झुग्गियों/लेबर कैंप में आग लगने की सूचना मिली. मौके पर जांच करने पर पता चला कि एक निजी निर्माण कंपनी ने यहाँ करीब 60 मजदूरों के रहने के लिए टीन शेड के लेबर कैंप तैयार किए थे. ये मजदूर शेड के अंदर ही छोटे सिलेंडरों का इस्तेमाल कर खाना बनाते थे. शुरुआती जांच के मुताबिक, एक झोपड़ी में खाना बनाते समय ही छोटे सिलेंडर से गैस का रिसाव शुरू हुआ और देखते ही देखते आग पूरे कैंप में फैल गई.