/नोएडा: सिलेंडर लीकेज के चलते धू-धू कर जले मजदूरों के टीन शेड, सामान जलकर राख, बाल-बाल बचे 60 मजदूर

राज्य चुनें
भूपेश प्रताप/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहाँ एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लेबर कैंप में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की मुख्य वजह घरेलू गैस सिलेंडर में हुआ रिसाव (लीकेज) बताया जा रहा है. इस अग्निकांड में मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए दो टीन शेड पूरी तरह जलकर खाक हो गए। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी लोग बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई।
सिलेंडर फटने से तेजी से फैली आग
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां तुरंत मौके पर बुलाई गईं. आग इतनी भयावह थी कि टीन शेड के भीतर रखे कई छोटे-छोटे सिलेंडर धमाके के साथ फट गए, जिसके कारण आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए 3 गाड़ियों की मदद से करीब 45 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.
खाना बनाते समय हुआ गैस रिसाव
मामले की जानकारी देते हुए जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि बुधवार रात करीब 10:50 बजे बादलपुर थाना क्षेत्र के कचहेड़ा कादलपुर में झुग्गियों/लेबर कैंप में आग लगने की सूचना मिली. मौके पर जांच करने पर पता चला कि एक निजी निर्माण कंपनी ने यहाँ करीब 60 मजदूरों के रहने के लिए टीन शेड के लेबर कैंप तैयार किए थे. ये मजदूर शेड के अंदर ही छोटे सिलेंडरों का इस्तेमाल कर खाना बनाते थे. शुरुआती जांच के मुताबिक, एक झोपड़ी में खाना बनाते समय ही छोटे सिलेंडर से गैस का रिसाव शुरू हुआ और देखते ही देखते आग पूरे कैंप में फैल गई.
मजदूरों का सामान जलकर राख, जांच जारी
दमकल टीम ने लगभग 45 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया. हादसे के समय सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.हालांकि, आग में मजदूरों का काफी सामान जलकर राख हो गया. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!