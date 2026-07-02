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नोएडा: सिलेंडर लीकेज के चलते धू-धू कर जले मजदूरों के टीन शेड, सामान जलकर राख, बाल-बाल बचे 60 मजदूर

Noida Fire: सेंट्रल नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लेबर कैंप में भीषण आग लग गई. यह आग सिलेंडर लीकेज के कारण लगी, जिसमें मजदूरों के दो टीन शेड जलकर राख हो गए, गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 02, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:37 AM IST
नोएडा: सिलेंडर लीकेज के चलते धू-धू कर जले मजदूरों के टीन शेड, सामान जलकर राख, बाल-बाल बचे 60 मजदूर
Image Credit: Noida FireSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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