Greater Noida Fire News: झुग्गियों और कबाड़ में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के राइज चौकी के पास आज सुबह अचानक झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई. कई झोपड़ी और कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया
भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा में झुग्गियों और कबाड़ में भीषण आग लग गई है. इस आग में कई झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं. आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है. हादसे में कोई जनहानि की कोई खबर नहीं हैं. ये घटना बिसरख थाना क्षेत्र के राइज चौकी के पास की है.
