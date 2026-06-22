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Noida Airport Effect: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के आसपास के इलाकों की सूरत आने वाले दिनों में पूरी तरह बदलने जा रही है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यमुना अथॉरिटी) ने एयरपोर्ट के पास एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर कमर्शियल गतिविधियों (व्यावसायिक गतिविधियों) को शुरू करने का एक मेगा प्लान तैयार किया है. इसके तहत एक्सप्रेसवे के किनारे फाइव स्टार होटल्स, बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे. अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस पर काम शुरू कर दिया है, ताकि जब कोई एक्सप्रेसवे से गुजरे तो उसे एक बेहद आधुनिक और वर्ल्ड-क्लास शहर का अहसास हो.
इन 8 सेक्टरों में बिछेगा होटल्स और मॉल्स का जाल
यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक, इस कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए जेवर एयरपोर्ट के नजदीक स्थित सेक्टर-30, 31, 23ए, 23बी, 23सी, 23डी, 23ई, सेक्टर-7 और सेक्टर-8 को चिन्हित किया गया है. इन सभी सेक्टर्स में मास्टर प्लान के तहत पहले से ही 'कमर्शियल लैंड यूज' (व्यावसायिक भूमि उपयोग) तय है.
अथॉरिटी की योजना है कि यहां सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के बजट के हिसाब से सुविधाएं विकसित की जाएं. इसलिए यहां आलीशान फाइव स्टार होटलों के साथ-साथ आम जनता और मध्यम वर्ग के मुसाफिरों के लिए किफायती 'बजट होटल' भी बनाए जाएंगे.
यमुना अथॉरिटी के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया: "नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कमर्शियल गतिविधियां बढ़ाने के लिए इन सेक्टरों में लैंडयूज पहले से तय है। यहां होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की पूरी प्लानिंग डिजाइन तैयार की जा रही है।"
नोएडा एयरपोर्ट पर पिक-ड्रॉप और पार्किंग के नए नियम जारी
एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल उड़ानों के संचालन के साथ ही वाहनों के आने-जाने, पिक-ड्रॉप (सवारियों को उतारने-लेने) और गाड़ी खड़ी करने की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. एयरपोर्ट प्रशासन ने टर्मिनल के बाहर ट्रैफिक जाम और अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए यह सख्त नियम बनाए हैं.
सिर्फ 7 मिनट मुफ्त
अगर आप किसी यात्री को अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट छोड़ने या वहां से लेने जा रहे हैं, तो पैसेंजर टर्मिनल के बिल्कुल सामने आपकी गाड़ी सिर्फ 7 मिनट तक मुफ्त (फ्री) खड़ी रह सकेगी. इस तय समय के भीतर आपको यात्री को उतारकर या बिठाकर गाड़ी बाहर निकालनी होगी, वरना जुर्माना या पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा.
2 घंटे का पार्किंग चार्ज
अगर वाहन को 7 मिनट से ज्यादा रोकना है, तो उसे पार्किंग एरिया में ले जाना अनिवार्य होगा. प्राइवेट कारों के लिए शुरुआती 2 घंटे का पार्किंग शुल्क ₹150 तय किया गया है, जबकि कमर्शियल/व्यावसायिक वाहनों (जैसे टैक्सी-कैब) के लिए यह चार्ज ₹200 होगा. शुरुआती 2 घंटों के बीत जाने के बाद, दोनों तरह के वाहनों पर हर एक एक्स्ट्रा (अतिरिक्त) घंटे के लिए ₹100 प्रति घंटा के हिसाब से अलग से शुल्क जोड़ा जाएगा.
पूरे दिन (24 घंटे) का रेट
जो लोग अपनी गाड़ी को पूरे दिन के लिए एयरपोर्ट पार्किंग में छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए एकमुश्त दरें तय की गई हैं. प्राइवेट गाड़ियों के लिए पूरे दिन का चार्ज ₹600 और कमर्शियल गाड़ियों के लिए ₹700 निर्धारित किया गया है. इस नई और सुव्यवस्थित व्यवस्था से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा जैसे शहरों से सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहनों या कैब के जरिए एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को टर्मिनल तक सीधे और बिना किसी जाम के पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी.