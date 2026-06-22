Noida Airport Effect: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के आसपास के इलाकों की सूरत आने वाले दिनों में पूरी तरह बदलने जा रही है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यमुना अथॉरिटी) ने एयरपोर्ट के पास एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर कमर्शियल गतिविधियों (व्यावसायिक गतिविधियों) को शुरू करने का एक मेगा प्लान तैयार किया है. इसके तहत एक्सप्रेसवे के किनारे फाइव स्टार होटल्स, बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे. अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस पर काम शुरू कर दिया है, ताकि जब कोई एक्सप्रेसवे से गुजरे तो उसे एक बेहद आधुनिक और वर्ल्ड-क्लास शहर का अहसास हो.