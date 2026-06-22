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यमुना एक्सप्रेसवे बनेगा नया लग्जरी हब! होटल, मॉल और मल्टीप्लेक्स से बदलेगी तस्वीर, देखें अथॉरिटी का पूरा मास्टर प्लान

Mega Project Noida: जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर होटल, मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. लग्जरी 5-स्टार रोजिएट होटल के साथ-साथ आम मुसाफिरों के लिए बनाए जाएंगे किफायती बजट होटल्स.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jun 22, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:08 PM IST
यमुना एक्सप्रेसवे बनेगा नया लग्जरी हब! होटल, मॉल और मल्टीप्लेक्स से बदलेगी तस्वीर, देखें अथॉरिटी का पूरा मास्टर प्लान
Image Credit: noida news (AI Photo)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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