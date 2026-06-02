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नोएडा में मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, मेट्रो के आगे कूदा अधेड़ शख्स; स्टेशन पर मची अफरा-तफरी

Noida Metro News: नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया. दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन के सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ट्रैक पर कूद गया, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 02, 2026, 04:08 PM IST
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नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन
नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन

Noida: नोएडा के सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति अचानक दिल्ली की ओर जा रही मेट्रो ट्रेन के सामने ट्रैक पर पहुंच गया. घटना ने कुछ देर के लिए यात्रियों और मेट्रो प्रशासन की सांसें थाम दीं. हालांकि मेट्रो स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, व्यक्ति अचानक प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर ट्रैक पर पहुंच गया. उसी दौरान मेट्रो गाड़ी संख्या 7449 स्टेशन पर पहुंच रही थी. स्थिति को देखते हुए तत्काल आपातकालीन कार्रवाई शुरू की गई और ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोका गया.

पुलिस और मेट्रो स्टाफ ने मिलकर किया रेस्क्यू
घटना की सूचना मिलते ही मेट्रो स्टेशन पर तैनात सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए. संयुक्त प्रयास से व्यक्ति को ट्रैक से सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस दौरान स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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सुरक्षा कारणों से संबंधित मेट्रो को खाली कराया गया और यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकाला गया. रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद स्थिति को सामान्य किया गया.

मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की आशंका
पुलिस के प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रैक पर पहुंचा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है. उसकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसकी पहचान तथा घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

कुछ देर प्रभावित रहा मेट्रो संचालन
घटना के कारण सेक्टर-16 स्टेशन पर मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं. सुरक्षा जांच और ट्रैक क्लियर होने के बाद संचालन को फिर से सामान्य किया गया. अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन पर इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. वर्ष 2016 और 2019 में भी ट्रैक पर कूदने की घटनाएं हुई थीं. खासकर 2019 की घटना में एक महिला की जान नहीं बचाई जा सकी थी. ऐसे में ताजा घटना ने एक बार फिर मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता को लेकर चर्चा तेज कर दी है.

हालांकि इस बार समय रहते की गई कार्रवाई ने एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया और एक व्यक्ति की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.

ये भी पढ़ें : नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो को रफ्तार, 2254 करोड़ की दो बड़ी परियोजनाओं का टेंडर जारी, 2 लाख यात्रियों को सीधा लाभ

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