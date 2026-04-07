नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज! 26.1 एकड़ में बनेगा 'मेट्रो विश्वविद्यालय' योगी सरकार का बड़ा तोहफा

Metro University in Noida: नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है. जेवर एयरपोर्ट के बाद योगी सरकार एक और बड़ी सौगात देने जा रही है. मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मेट्रो विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके बाद नोएडा में 26.1 एकड़ में मेट्रो विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता साफ हो गया. आइए जानते हैं मेट्रो विश्वविद्यालय की खासियत क्या होगी?.

मेट्रो विश्वविद्यालय को मंजूरी

योगी कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सनहिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा ने 26.1 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया था. इसे कैबिनेट ने पास कर दिया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू किया जाएगा. संस्था को संचालन का अधिकार पत्र दिया जाएगा.

नोएडा प्राधिकरण ने दी जमीन

मेट्रो विश्वविद्यालय बनने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा और आगरा के बच्चे आधुनिक और रोजगार से जुड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा. यह निजी विश्वविद्यालय दिल्ली-एनसीआर के छात्रों के लिए भी आसानी से सुलभ होगा. बता दें कि यूपी की योगी सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जमीन पर तैयारी शुरू कर दी जाएगी. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सनहिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को निजी विश्वविद्यालय के लिए यह जमीन दी है.

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गोरखपुर में बनेगी वानिकी एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी

बता दें कि योगी कैबिनेट में कुल 22 प्रस्ताव पास किए गए. इसमें गोरखपुर के कैंपियरगंज में एक वानिकी एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी खोलने को भी मंजूरी दी गई है. इस यूनिवर्सिटी के लिए 491 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा. वानिकी एवं प्रौद्योगिकी यूनवर्सिटी के लिए 50 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी.

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