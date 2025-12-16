Advertisement
नोएडा में दिनदहाड़े अपहरण और हत्या की कोशिश ! युवक को अगवा कर बुरी तरह मारपीट कर फेंका

Noida News: नोएडा में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. जहां बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक 27 वर्षीय युवक का गन प्वाइंट पर अपहरण कर लिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक को सड़क किनारे फेंककर आसानी से फरार हो गए. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:33 PM IST
नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. नोएडा के थाना 39 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-45 के पास का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक 27 वर्षीय युवक का गन प्वाइंट पर अपहरण कर लिया. पीड़ित युवक स्कूटी से जा रहा था. तभी कार सवार बदमाशों ने उसे रोका और हथियार के बल पर जबरन कार में बैठा लिया.

क्या हैं पूरा मामला ? 
आरोप है कि बदमाशों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक को सड़क किनारे फेंककर मौके से आसानी से फरार हो गए.  राहगीरों की सूचना पर गंभीर हालत में युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

घटना के परिवार भी आक्रोशित 
घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के परिजन आक्रोशित हो गए.  परिजनों ने किसान नेताओं के साथ मिलकर थाना सेक्टर-39 का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिजनों का आरोप है कि पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई बेहद लचर रही और समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए. हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों को निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं, इस घटना ने एक बार फिर नोएडा की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

पुलिस की क्या है कार्यवाई ? 
पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है यह भी प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं अब यह देखना होगा पुलिस जांच के बाद अपनी आगे की क्या कार्रवाई करती है.पीड़ित का कहना हैं कि  “मुझे गन प्वाइंट पर उठाया गया, बेरहमी से पीटा गया और मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया गया. मैं चाहता हूं कि दोषियों को सख्त सजा मिले"

यह भी पढ़ें : Jaunpur News: रिश्तों का खौफनाक अंत, इकलौते बेटे ने सिलबट्टे से सिर कूचकर मां-बाप को मार डाला, ऐसे खुला राज!
 

