/जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा आधुनिक ISBT, यूपी सरकार की तैयारी तेज; कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट

मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग

विधायक की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) से बस टर्मिनल के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है. वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर जिले में कोई बड़ा आईएसबीटी नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को विभिन्न डिपो पर निर्भर रहना पड़ता है. यूपी रोडवेज की बसें नोएडा के मोरना डिपो से दूसरे शहरों में जाती हैं. वहीं, ग्रेटर नोएडा डिपो कासना इलाके में स्थित है.