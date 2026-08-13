/जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा आधुनिक ISBT, यूपी सरकार की तैयारी तेज; कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट

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Jewar International Airport: ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) की कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई योजना पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत एयरपोर्ट के नजदीक एक अत्याधुनिक इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) विकसित किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी. माना जा रहा है कि इस परियोजना से एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले के मुकाबले अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगा.
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्ताव रखा था. मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से लेते हुए परिवहन विभाग को आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं.
मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग
विधायक की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) से बस टर्मिनल के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है. वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर जिले में कोई बड़ा आईएसबीटी नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को विभिन्न डिपो पर निर्भर रहना पड़ता है. यूपी रोडवेज की बसें नोएडा के मोरना डिपो से दूसरे शहरों में जाती हैं. वहीं, ग्रेटर नोएडा डिपो कासना इलाके में स्थित है.
यात्रियों को होती है परेशानी
एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए पहले ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और YEIDA की ओर से सिटी बस सेवा शुरू की जा चुकी है. हालांकि यात्रियों को अभी भी एयरपोर्ट टर्मिनल तक पहुंचने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बसें मुख्य टर्मिनल से कुछ दूरी पर रुकती हैं. बसों की समय-सारणी और रूट संबंधी जानकारी भी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होने से यात्रियों को परेशानी होती है.
ISBT से मिलेंगी ये सुविधाएं
प्रस्तावित आईएसबीटी बनने के बाद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी. इससे जेवर एयरपोर्ट एक बड़े मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा और एनसीआर के लाखों यात्रियों को तेज, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा. इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बढ़ते उद्योगों और रोजगार के अवसरों को भी बेहतर परिवहन नेटवर्क का लाभ मिलेगा.
सिटी बस सेवा की समय-सारणी और बसों की फ्रीक्वेंसी को लेकर अभी स्पष्टता नहीं हुई है. इससे यात्रियों के लिए सेवा पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है. अधिकारियों ने अभी तक कोई ऐसा समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च नहीं किया है जो रूट, समय और बसों की उपलब्धता के बारे में रियल-टाइम जानकारी दे सके.
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