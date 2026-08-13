Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Noida
  • /जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा आधुनिक ISBT, यूपी सरकार की तैयारी तेज; कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट

जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा आधुनिक ISBT, यूपी सरकार की तैयारी तेज; कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट

noida international airport: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की योजना पर लगातार काम चल रहा है। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) बनाया जाएगा

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 13, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:05 PM IST
जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा आधुनिक ISBT, यूपी सरकार की तैयारी तेज; कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट
Image Credit: Jewar Airport news

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी में 4.5 करोड़ से अधिक कांवड़ियों ने पूरी की यात्रा
2
3
4
5