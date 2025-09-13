सॉरी...नोएडा में मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में बताई ये वजह

Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र की एसीई सिटी सोसाइटी में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक महिला और उसके बेटे ने इमारत की 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्‍जे में ले लिया और पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को एक सुसाइड नोट भी म‍िला है.

मां-बेटे ने की आत्‍महत्‍या

नोएडा पुलिस ने बताया कि मरने वालों की पहचान साक्षी चावला (37 वर्ष) और उसके बेटे दक्ष चावला (11 वर्ष) के रूप में हुई. दोनों नोएडा की एसीई सिटी सोसाइटी में रहते थे. साक्षी का पति गुरुग्राम में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) है. घटना के समय पति घर पर ही मौजूद था. पति ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे वह उठा तो उसने अपनी पत्नी से बच्चे को दवा देने को कहा और फिर कमरे में चला गया. कुछ ही देर बाद वह बाहर आया तो घटना का पता चला.

सुसाइड नोट में खुद को ठहराया जिम्‍मेदार

पुलिस पूछताछ में पता चला कि लड़के का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और काफी समय से इलाज चल रहा था. पड़ोसियों और परिजनों ने भी बताया कि मां लंबे समय से बेटे की देखभाल और उसकी बीमारी की वजह से परेशान थी. पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी कब्जे में लिया है, जिसमें महिला ने अपने पति के लिए सॉरी लिखा और कहा कि वे दुनिया छोड़कर जा रहे हैं. उनकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न माना जाए. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इलाके की सीसीटीवी फुटेज, सुसाइड नोट की विवेचना व फोन रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी है.

