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बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे रुके बाइक सवार, गौर सिटी गोलचक्कर पर लगा लंबा जाम, वीडियो वायरल

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे व्यस्त चौराहे यानी गौर सिटी गोल चक्कर के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि बाइक सवार पूरी सड़क पर कतार लगाकर खड़े हो गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 05, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:52 PM IST
बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे रुके बाइक सवार, गौर सिटी गोलचक्कर पर लगा लंबा जाम, वीडियो वायरल
Image Credit: Traffic Jam at Gaur CitySource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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