/बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे रुके बाइक सवार, गौर सिटी गोलचक्कर पर लगा लंबा जाम, वीडियो वायरल

राज्य चुनें
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के थाना बिसरख क्षेत्र स्तिथ गौर सिटी मॉल के पास बारिश से बचने के लिए वहां से गुजर रहे बाइक सवारों ने फुटओवर ब्रिज के नीचे अपनी मोटरसाइकिल को कतार से रोक लिया. इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से जमकर वायरल हो रहा है.
गौर सिटी गोल चक्कर का वीडियो
बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे व्यस्त चौराहे यानी गौर सिटी गोल चक्कर के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल शनिवार को दोपहर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. वहां से गुजर रहे बाइक सवारों ने बारिश से बचने के लिए अपनी बाइक को गौर सिटी मॉल के सामने बने फुट ओवर ब्रिज के नीचे एक के बाद एक रोकना शुरू कर दिया.
कतार से बाइक खड़ी कर लगाया जाम
इन मोटरसाइकिल की संख्या इतनी बढ़ गई कि बीच सड़क पर ही बाइक खड़ी करने से पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. इन लोगों के द्वारा ब्रिज के नीचे कतार से मोटरसाइकिल को रोक दिया गया. इससे कुछ देर के लिए जाम लग गया. गौर सिटी सेंटर के ऊपर से किसी शख्स इस नजारे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला तो यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.
लोग बोले-प्राधिकरण की लापरवाही
हालांकि, इस जाम की जानकारी की सूचना पुलिस को नही दी गई. बताया जा रहा है कि बारिश हल्की होते ही वहां पर रुके बाइक सवार निकल गए ओर यातायात सुचारु हो सका. वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों ने कहा कि यह प्राधिकरण की लापरवाही है, क्योंकि बारिश में बाइक सवारों के रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है. अगर यहां पर बस शेल्टर बने होते तो बाइक सवार अपनी बाइक खड़ी करके बारिश से बचने के लिए वहा खड़े हो सकते थे. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक भी बस शेल्टर नहीं है.