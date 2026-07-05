/बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे रुके बाइक सवार, गौर सिटी गोलचक्कर पर लगा लंबा जाम, वीडियो वायरल

लोग बोले-प्राधिकरण की लापरवाही

हालांकि, इस जाम की जानकारी की सूचना पुलिस को नही दी गई. बताया जा रहा है कि बारिश हल्की होते ही वहां पर रुके बाइक सवार निकल गए ओर यातायात सुचारु हो सका. वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों ने कहा कि यह प्राधिकरण की लापरवाही है, क्योंकि बारिश में बाइक सवारों के रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है. अगर यहां पर बस शेल्टर बने होते तो बाइक सवार अपनी बाइक खड़ी करके बारिश से बचने के लिए वहा खड़े हो सकते थे. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक भी बस शेल्टर नहीं है.