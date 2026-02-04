नोएडा की सड़क पर खौफनाक हादसा! चलती कार बनी आग का गोला, चालक बाल-बाल बचा

Noida News: उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई. देखते ही देखते कार से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. यह घटना नोएडा के फेस-3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत भगवती गार्डन के समीप हुई, जहां सड़क पर मौजूद लोग भी दहशत में आ गए.

जानें चालक ने कैसे बचाई जान

दरअसल, कार चला रहा व्यक्ति अचानक कार के बोनट से धुआं उठता देख घबरा गया. आग तेजी से फैलती देख उसने समय रहते कार की खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई. कुछ ही सेकंड की देरी जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन चालक की सूझबूझ ने बड़ा हादसा टाल दिया.

आग ने लिया विकराल रूप

बताया जा रहा है कि कार में लगी आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई. आग की लपटें दूर से ही दिखाई देने लगीं. सड़क पर चल रहे अन्य वाहन भी रुक गए और लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए. घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

कड़ी मशक्कत से पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, जब तक आग पूरी तरह बुझाई जाती, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्राथमिक जांच में कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जली हुई कार को सड़क से हटवाया, जिससे यातायात सामान्य हो सके.

प्रशासन ने दी सतर्कता की सलाह

घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की नियमित जांच कराएं, खासकर वायरिंग और इंजन से जुड़े हिस्सों की. छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

