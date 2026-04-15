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यूपी में ‘नारी शक्ति वंदन अभियान’ का आगाज, स्कूटी रैली और पदयात्राओं से गूंजेगा प्रदेश

Nari Shakti Vandan Abhiyan: लखनऊ के 1090 चौराहे पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं और युवाओं के लिए हस्ताक्षर दीवार बनाई गई. इस दीवार पर लोगों ने हस्ताक्षर कर महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:40 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Noida News : उत्तर प्रदेश में बुधवार से भारतीय जनता पार्टी का बहुप्रतीक्षित ‘नारी शक्ति वंदन अभियान’ शुरू हो गया है. अभियान के पहले दिन राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं और युवाओं के लिए हस्ताक्षर दीवार बनाई गई. इस दीवार पर लोगों ने हस्ताक्षर कर महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

जानें पूरी जानकारी ? 
इस अभियान के तहत स्कूटी रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं ने हिस्सा लिया. रैली के जरिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया गया और ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया.

छात्र-छात्राओं के बीच संवाद
भाजपा द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूक करना है. इसके लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. छात्र-छात्राओं के बीच संवाद, संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस अधिनियम की जानकारी दी जाएगी.

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‘नारी शक्ति पदयात्रा’
इस अभियान के दूसरे चरण में 15 और 16 अप्रैल को प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में ‘नारी शक्ति पदयात्रा’ निकाली जाएगी. इन पदयात्राओं में समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाएं, ‘लखपति दीदी’, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवक, साथ ही बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भाग लेंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

इसके अलावा, स्कूटी रैली और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. पार्टी का मानना है कि इस तरह के अभियानों से महिलाओं की भागीदारी न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी मजबूत होगी. कुल मिलाकर, ‘नारी शक्ति वंदन अभियान’ के जरिए भाजपा प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण का व्यापक संदेश देने और अधिक से अधिक लोगों को इस पहल से जोड़ने की दिशा में सक्रिय नजर आ रही है.

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