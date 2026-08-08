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भांजा ही निकला आस्तीन का सांप, मामा को स्टूडियो अपार्टमेंट में 4 दिन बंधक बनाया, गनपॉइंट पर हड़पे ₹1.48 करोड़

Greater Noida Crime News: ग्रेटर नोएडा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक भांजे ने साथियों के साथ मिलकर अपने ही मामा से 1.48 करोड़ रुपये हड़प लिये हैं. कोर्ट के आदेश के बाद भांजे और उसके साथियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 08, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:32 AM IST
भांजा ही निकला आस्तीन का सांप, मामा को स्टूडियो अपार्टमेंट में 4 दिन बंधक बनाया, गनपॉइंट पर हड़पे ₹1.48 करोड़
Image Credit: Greater Noida Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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