/भांजा ही निकला आस्तीन का सांप, मामा को स्टूडियो अपार्टमेंट में 4 दिन बंधक बनाया, गनपॉइंट पर हड़पे ₹1.48 करोड़

बंधक बनाकर हड़पे 1.48 करोड़ रुपये

आरोप है कि स्टूडियो अपार्टमेंट में पहुंचते ही आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्हें पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया. 16 जून से 19 जून तक उन्हें बंधक बनाकर रखा. इस दौरान विरोध करने पर मारपीट की गई. भूखा रखा गया और जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों ने उनका ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड हासिल कर लिया. इसके बाद चार दिनों के भीतर उनके बैंक खाते से करीब 1.48 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए गए. इसके बाद उनका बैंक खाता भी फ्रीज करवा दिया.