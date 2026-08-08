/भांजा ही निकला आस्तीन का सांप, मामा को स्टूडियो अपार्टमेंट में 4 दिन बंधक बनाया, गनपॉइंट पर हड़पे ₹1.48 करोड़

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Greater Noida Crime News/ भूपेश प्रताप: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कोर्ट के आदेश पर मामा ने भांजे और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि भांजे ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर अपने ही मामा को चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा. इस दौरान आरोपी ने पिस्टल की नोक पर करोड़ों रुपये हड़प लिये. भांजे ने जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़ित के बैंक खाते से करीब 1.48 करोड़ के अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए.
मामा को भांजे ने बनाया बंधक
पीड़ित कुलदीप शर्मा गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र का रहने वाला है. पीड़ित ने बताया कि उनकी जेपी इंटरप्राइजेज नाम से फर्म थी. कारोबार बंद होने के बाद उनके भांजे अभिषेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीएसटी दोबारा चालू कर व्यापार शुरू करने का झांसा दिया. इसी बहाने 16 जून 2025 को उन्हें सेक्टर-68 स्थित कार्यालय बुलाया गया. वहां एक बड़े व्यापारी से मुलाकात करने का हवाला देकर उन्हें गौर सिटी स्थित एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले जाया गया.
बंधक बनाकर हड़पे 1.48 करोड़ रुपये
आरोप है कि स्टूडियो अपार्टमेंट में पहुंचते ही आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्हें पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया. 16 जून से 19 जून तक उन्हें बंधक बनाकर रखा. इस दौरान विरोध करने पर मारपीट की गई. भूखा रखा गया और जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों ने उनका ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड हासिल कर लिया. इसके बाद चार दिनों के भीतर उनके बैंक खाते से करीब 1.48 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए गए. इसके बाद उनका बैंक खाता भी फ्रीज करवा दिया.
आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पीड़ित का आरोप है कि जब घटना के बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस से उसकी शिकायत की तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की. सूरजपुर कोर्ट के आदेश पर बिसरख कोतवाली पुलिस ने आरोपी अभिषेक, आकाश, नितेश, शिवम और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने, मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में शनिवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है.
जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
इस मामले में बिसरख कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि कोर्ट का आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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