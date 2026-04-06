रजनीगंधा चौक से सेक्टर-57 तक बनेगा नया एलिवेटेड रोड, जमीन पर उतरी IIT रुड़की की टीम, सेक्टर 62 तक 'स्मूथ' कॉरिडोर!

Noida News: उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में, नोएडा में एक नया एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव है. ये रोड रजनीगंधा अंडरपास से शुरू होकर सेक्टर-57 चौराहे तक जाएगी. इसके सर्वे के लिए नोएडा प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की को चुना है. गुरुवार को आईआईटी रुड़की की टीम ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर इस रूट का फिजिबिलिटी सर्वे किया.

IIT रुड़की को जिम्मेदारी

आईआईटी रुड़की टीम ने रजनीगंधा अंडरपास से सेक्टर-57 चौराहे तक करीब 6 किलोमीटर लंबे हिस्से का बारीकी से सर्वे किया. एलिवेटेड रोड को सड़क के बीच में बनाने या किनारे पर बनाया जाए इसके लिए निरीक्षण किया गया. ट्रैफिक की स्थिति के साथ यू टर्न के बारे में भी आकलन किया. सर्वे के बाद लागत और डिजाइन का फाइनल ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा. इसके अलावा रजनीगंधा अंडरपास के ऊपर से गुजर रही मेट्रो लाइन इस परियोजना के लिए एक बड़ी तकनीकी चुनौती है, जिसके लिए डिजाइन में खास सावधानी बरती जाएगी.

नोएडा स्टेडियम चौराहा और सेक्टर 12-22 T-जंक्शन ट्रैफिक के लिए खुले हैं, हालांकि, बाकी चौराहे और जंक्शन कुछ साल पहले बंद कर दिए गए थे और उन्हें U-टर्न में बदल दिया गया था. इस स्थिति को देखते हुए IIT रुड़की ने इस पूरे इलाके में ट्रैफिक के बहाव का एक विस्तृत फिजिबिलिटी स्टडी करना जरूरी समझा है.

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दो हिस्सों में बन सकती एलिवेटेड रोड

प्राधिकरण के अनुसार, यह एलिवेटेड रोड दो हिस्सों में बन सकती है. पहला हिस्सा सेक्टर-3 से सेक्टर-57 तक और दूसरा रजनीगंधा अंडरपास से सीधे डीएनडी तक जोड़ा जा सकता है. इसके बनने से दिल्ली से नोएडा सेक्टर-62 की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. यह परियोजना सेक्टर-3, सेक्टर-12, सेक्टर-22, सेक्टर-56 और सेक्टर-57 जैसे इलाकों को बेहतर जोड़ेगी. इसके बनने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद से आने वाले लोगों को भी फायदा होगा.

जाम का समाधान

रजनीगंधा चौक, सेक्टर-19, 20, 27 और 57 के आसपास पीक आवर्स में लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलेगी. यह नया रास्ता दिल्ली से आने वाले और सेक्टर-62 की ओर जाने वाले ट्रैफिक के लिए 'स्मूथ' कॉरिडोर साबित होगा.

नोएडा में ट्रैफिक जाम होगा कम

यह एलिवेटेड रोड बनने से नोएडा में ट्रैफिक जाम काफी कम हो जाएगा. मास्टर प्लान रोड नंबर-1 पर रोजाना भारी वाहन आते-जाते हैं. रोड बनने के बाद यात्रा का समय भी बच जाएगा. फिलहाल इस रास्ते पर सिग्नल और भीड़ की वजह से ज्यादा समय लगता है. एलिवेटेड रोड से लोग तेजी से आगे बढ़ सकेंगे.

अखिलेश यादव ने किया था शिलान्यास

इस रोड की लंबाई करीब 6 किलोमीटर है. बता दें, एमपी-1 पर इस एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना पहले ही बन गई थी. इसका शिलान्यास वर्ष 2015 में उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था.

IIT टीम ने महामाया फ्लाईओवर के पास से लेकर सेक्टर-94 तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के संबंध में भी एक सर्वे किया. इस सड़क की लंबाई लगभग 1.75 किलोमीटर होने का प्रस्ताव है. इस क्षेत्र में फिलहाल एक चालू फ्लाईओवर और एक मेट्रो लाइन मौजूद है.

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लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.