मेरठ से आगरा तक नोएडा से जुड़े 17 जिले, एक जनवरी 2026 से खुलेगा इस सेक्टर का ऑफिस, पश्चिमी यूपी की प्राइवेट कंपनियों को बड़ी राहत

Noida ROC Office: निरीक्षण, पूछताछ और जांच आदि के कार्यालय के लिए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्राइवेट कंपनियों और उद्योगों को कानपुर ROC ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे. मेरठ से लेकर आगरा तक 17 जिलों के लिए अब नोएडा में नया ROC ऑफिस खुल रहा है.
Noida: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए अब नोएडा में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) का नया कार्यालय खोला जा रहा है. यह कार्यालय 1 जनवरी 2026 से कार्य करना शुरू करेगा, जिससे आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मथुरा, सहारनपुर समेत पश्चिम यूपी के 17 जिलों की कंपनियों को अब कानपुर नहीं जाना पड़ेगा.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कंपनियों को हुई राहत
अब तक पूरे प्रदेश की कंपनियों से संबंधित निरीक्षण, पूछताछ और जांच जैसे कार्य कानपुर कार्यालय से ही किए जाते थे. प्रदेशभर का भार एक ही दफ्तर पर होने के कारण न केवल काम का दबाव बढ़ गया था, बल्कि कंपनियों को औपचारिकताएं पूरी करने में भी समय और संसाधन दोनों की अधिक खपत हो रही थी.
पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार नए उद्योग और स्टार्टअप्स के पंजीकरण के चलते कंपनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है. नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहर अब राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुके हैं. ऐसे में वहां की कंपनियों को हर छोटे कार्य के लिए कानपुर का चक्कर लगाना पड़ता था. नई व्यवस्था से यह असुविधा खत्म हो जाएगी.
कौन से जिले नोएडा से नियंत्रित होंगे
नए कार्यालय से आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले जुड़े रहेंगे. शेष जिले फिलहाल कानपुर कार्यालय से संबद्ध रहेंगे.
कामकाज में गित और पारदर्शिता बढ़ेगी
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) कानपुर चैप्टर के पूर्व चेयरमैन गोपेश साहू के अनुसार, दो कार्यालयों की व्यवस्था से कामकाज की गति बढ़ेगी और निरीक्षण-पूछताछ की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व तेज होगी. उन्होंने कहा कि “नोएडा में कंपनियों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है, इसलिए वहां आरओसी कार्यालय की स्थापना समय की जरूरत थी.”
इस कदम से न केवल कंपनियों का समय और खर्च बचेगा, बल्कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
